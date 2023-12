BIG-Konferenz in Bilbao: GG-User Onli berichtet vor Ort für euch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 15. und 16. Dezember findet die spanische Spieleentwicklerkonferenz Bilbao International Games Conference (BIG) statt. Dort werden Vertreter einiger Spieleentwickler Vorträge halten, so zum Beispiel Anna Guxens von den Larian Studios über Narrative Design in Baldur's Gate 3. Darüber hinaus werden auch Publisher wie Team 17, Devolver oder Raw Fury vertreten sein. Workshops und Wettbewerbe inklusive der zugehörigen Preisverleihungen oder Plaudereien mit Branchengrößen wie Katsuhiro Harada, Executive Game Director und Chief Producer bei Bandai Namco, wird es ebenfalls geben. GG-User Onli hat von den Konferenzorganisatoren die Gelegenheit bekommen, für euch aus Bilbao zu berichten.

Onli wird nach jetzigem Stand an beiden Tagen die Konferenz besuchen und euch auf GamersGlobal mindestens in Form eines Messeberichts darüber informieren. Habt ihr Vorschläge, welche Themen oder Personen euch besonders interessieren? Werft einen Blick auf das Programm, pickt euch etwas heraus und schreibt es in die Kommentare. Auch wurde seitens der Organisatoren kommuniziert, dass es mit allen Sprechern Slots für mögliche Interviews geben soll. Stellt eure Fragen also bitte ebenfalls in die Kommentare. Onli wird dann (so gut es geht) auf eure Vorschläge eingehen.

Das unten eingebundene Video zeigt Eindrücke von der letztjährigen BIG. Wir freuen uns über Anregungen hinsichtlich der Berichterstattung.