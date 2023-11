Geistiger Nachfolger Fugger2/Die Gilde1 – Interview mit Lars Martensen

PC andere

Die Heimcomputer der 1980er Jahre waren eine Plattform für viele klassische Spiele, darunter auch Fugger. Dieses Spiel wurde damals von Lars Martensen und Matthias Kriesell entwickelt und von Bomico erstmals 1988 veröffentlicht. Der Nachfolger Die Fugger 2 erblickte 1996 das Licht der Welt und wurde ebenfalls von den beiden entwickelt und bei Sunflowers Interactive veröffentlicht. Schließlich bleibt in diesem Zyklus noch Die Gilde 1 zu erwähnen, welche unter der Führung von Lars Martensen im Jahr 2003 entstanden ist und bei JoWood veröffentlicht wurde.

Warum schreibe ich das alles? Nun, es soll wohlmöglich einen Nachfolger im Sinne von Fugger 2 und Die Gilde 1 geben. In meinem Gespräch mit Lars hat er erzählt, dass er über die letzten Jahre viel konzeptionell daran gearbeitet hat und nun den Schritt in die Öffentlichkeit wagen möchte.

Meine Retro Spiele sind in den letzten Jahren wieder ein großes Thema geworden. Das macht vielen Leuten Spaß, mir selbst auch. Indie Studios haben einige sehr innovative Spiele herausgebracht, welche mit wenigen Leuten auf die Beine gestellt werden können, mit wenig assets, aber mit coolem Konzept. Darum möchte ich in der Tradition zu Die Fugger 2 und Gilde 1, etwas neues machen, etwas Retro mäßiges, was auch den Aspekt des gemeinsamen (online) spielen beinhaltet. Daran hätte ich Interesse.

Daher sein Aufruf an die Community: Wer Interesse hätte an einem solchen Projekt mitzuwirken, der sollte sich umgehend mit Lars Martensen in Verbindung setzen.

Für einen möglichen Nachfolger im Geiste von Fugger 2/Die Gilde 1 suche ich Programmierer mit sehr guten C-/C++-/C#-Fähigkeiten und Grafiker (3D-Studio Max, Maya, Concept Art, Paintings). Idealerweise habt Ihr bereits Erfahrungen im Games Development, oder aber Ihr habt andere Projekte oder Demos fertiggestellt. Die Bereitschaft, sich auf dem Weg zu ewigem Ruhm, Heldenstatus und Talern ein bis zwei Jahre zu quälen, ist zwingend mitzubringen.

Weitere Einzelheiten zur Bewerbung entnehmt ihr bitte dem Videolink im Kapitel: Fugger2/Gilde1 Nachfolger.