A Highland Song: Neues Spiel der Macher von 80 Days kommt Dezember 2023

PC Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Indie-Entwickler Inkle hat bekannt gegeben, dass der neueste Titel des Studios, A Highland Song, am 5. Dezember 2023 für PC und Switch erscheinen wird.

In A Highland Song durchquert das Mädchen Moira die Hochlande Schottlands, weil sie zum ersten Mal im Leben das Meer sehen will. Dafür meistert ihr in Seitenperspektive rhythmische Sprung- und Kletterpassagen, in denen sich die Eigenschaften des Terrains passend zum Soundtrack des Spiels verändern. Aber ihr müsst auch Schutz suchen, damit Wind, Regen und Kälte Moiras Abenteuer nicht zu einem bösen Ende führen. Auch Begegnungen mit anderen Personen und andere Entdeckungen wie alternative Route warten auf dem Weg. A Highland Song ist dabei auf mehrere Runs ausgelegt, da ihr in einem Durchgang nicht alle Events zu Gesicht bekommen werdet.

Das Entwicklerstudio Inkle ist für ungewöhnliche narrative Titel bekannt und schuf nach 80 Days unter anderem Heaven's Vault, Overboard und Pendragon.