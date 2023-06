Baby Steps: Wortwörtlicher Walking Sim vom Macher von Getting Over It

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Zuge der Devolver Direct kündigte der bekannte Indie-Publisher einen kuriosen Titel an, für den sich Bennet Foddy, Schöpfer schräger Titel wie Getting Over It (im Nemesis-Video), mit Gabe Cuzzillo zusammentut, mit dem er schon bei Cuzillos Titel Ape Out zusammenarbeitete.

In Baby Steps schlüpft ihr in die Haut von Nate, der eine große Welt erkundet, während er gerade erst das Laufen lernt – und das überraschend spät in seinem Leben. Einmal mehr dürfte euch wie bei andere Werken von Foddy die Steuerung dabei eher Hindernis als Hilfe sein und so wird es wohl ähnlich wie bei Foddys Hürdenlauf-Wutprobe QWOP eher um das Fallen und danach wieder Aufstehen, als um das Laufen gehen.

Baby Steps soll 2024 für PC und PS5 erscheinen.