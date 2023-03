Dungeons and Dragons - Ehre unter Dieben: Gelungener Film (Review)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hier erwacht ein Statue zum Leben und wird den Helden gleich ordentlich einheizen.

Die Heldengruppe bringt sich öfter in schwierige Situationen, die sie durch kreative Ideen dann wieder lösen.

Das Faszinierende von Pen&Paper-Rollenspielen ist, aus der Realität auszubrechen und Geschichten zu erleben, die aus den Ideen der Spieler unvergessliche Erinnerungen machen. Auch wenn die Logik manchmal fehlt und sich diese Geschichten im Kern selten ernst nehmen. Der Filmbringt ab dem 30. März einen Teil dieser Erfahrungswelt auf die Kinoleinwand – davon konnte ich mich gestern bei einer Pressevorführung überzeugen.Der Paramount-Film (Drehbuch/Regie:und) lädt dazu ein, vier Helden auf ihrer Quest und ihren Irrwegen zu begleiten.Auch wenn ich privat nicht oft die Gelegenheit habe, Dungeons&Dragons zu spielen, fühlte sich die Geschichte des Films an, als wäre sie direkt einer Pen&Paper-Runde entsprungen. Von den kruden Problemlösungsideen der Protagonisten bis hin zu Momenten, in denen ein verzweifelter Spielleiter versucht, rettend einzugreifen, bevor die Gruppe sich um Kopf und Kragen spielt. Auch die schicksalshaften Augenblicke, in denen die Helden kritische Erfolge und Misserfolge haben, konnte ich erahnen.Aber eben nur erahnen: Es rollen niemals die Würfel, man sieht oder hört nie die Spielergruppe, der Film bleibt in seinem Fantasy-Setting. Wieso ich dennoch immer wieder das W20-Klackern und Spieler-Beratschlagen zu hören vermeinte? Ein Beispiel: Die Barbarin hat einen "Gehstock" dabei, den der Magier als magischen Stab erkennt, der unseren Helden genau im richtigen Moment die Chance gibt, ein Rätsel doch noch zu lösen, bei dem sie eigentlich schon versagt haben. Das riecht einfach nach einem klassischen "Deus ex machina"-Eingriff eines Spielreiters, der seiner ratlosen Gruppe weiterhelfen will.Die Protagonisten Edgin, Simon, Holga und Doric folgen den typischen Klischees: Natürlich ist der Barde ein charismatischer Ränkeschmied, der Magier ein Neunmalklug ohne Selbstvertrauen, die Barbarin ein pragmatischer Haudrauf, die Druidin eine interessante Kombination aus Volk und Heldenklasse und der Paladin ein ehrenhafter Strahlemann ohne Sinn für rhetorische Finessen. Keiner davon nimmt sich allzu ernst, und genau so muss das sein!



Die Geschichte des Films folgt einem klaren Ziel, das über mehrere Etappen angesteuert wird. Angenehm fand ich, dass der Plot sich nicht gleich um die Rettung der Welt dreht. Dass die Heldengruppe auszieht, um das Böse zu besiegen, ist eher ein Nebeneffekt, der sich aus der Motivation der Charaktere Edgin und Holga entwickelt. Ziemlich vorhersehbar ist der Plan der Gegenspieler – die Helden trumpfen dafür mit unkonventionellen Lösungen auf.



Die Gruppe reist durch verschiedene Gebiete, die aus den Dungeons&Dragons-Spielen und -Büchern bekannt sind. Beispielsweise wird Baldurs Tor (Baldur's Gate) öfter erwähnt, aber die Helden zieht es auch nach Niewinter (Neverwinter) und in das berüchtigte Underdark



Ab dem 30. März ist Dungeons and Dragons - Ehre unter Dieben in den deutschen Kinos (und "nur im Kino") zu sehen.



Autorin: Ramona Kiuntke, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)