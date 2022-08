GC22: Koop-RPG-Shooter The First Descendant näher vorgestellt

PC PS4 PS5

Zur Gamescom 2022 präsentiert der südkoreanische Publisher und Entwickler Nexon Games (Maplestory) in einem Gameplay-Trailer neue Eindrücke zum Free-2-Play 4-Spieler-Koop-RPG-Shooter The First Descendant. Trotz F2P beteuert der Entwickler, die Spieler keinesfalls über den Tisch ziehen zu wollen. Das dreiminütige Video, das ihr unter der News findet, zeigt rasante Multiplayer-Action und effektvolle Kampfszenen gegen zahlreiche und teils gigantische Gegner, eingebettet in eine prachtvolle grafische Inszenierung.

Der Look und das gezeigte Gameplay sind State-of-the-Art und erinnern mehr oder weniger stark an Elemente aus Destiny, Outriders, Anthem oder Warframe. Den Entwicklern werden diese Titel als Inspirationsquelle sicher nicht entgangen sein. Am 20. Oktober 2022 startet die Betaphase, für die ihr euch bereits auf Steam anmelden könnt. The First Descendant soll irgendwann 2023 für PC, PS4 und PS5 erscheinen.