Aew - Fight Forever: Neues Spiel von THQ Nordic verteilt Backpfeifen

In Amerika gibt es zwei große Wrestling-Ligen, die sich um die Vorherrschaft prügeln: World Wrestling Entertainment (WWE) und All Elite Wrestling (AEW). Natürlich wollen die Marken auch außerhalb der Schaukämpfe gepusht werden und da sind Videospiele ein gern gesehenes Vehikel. Mit AEW - Fight Forever haben Publisher THQ Nordic und Entwickler Yuke's nun einen neuen Titel in der namensgebenden Liga angekündigt. Dabei handelt es sich um das erste Spiel mit Lizenz der erst 2019 gegründeten Liga.

Im Karrieremodus werdet ihr euren eigenen Wrestler basteln und euch mit ihm oder ihr zu großen Ruhm kämpfen. Durch gewonnene Kämpfe und erfüllte Aufgaben erhaltet ihr Punkte, mit denen ihr eure Werte aufbohrt. Auf kosmetischer Seite gibt es natürlich Kostüme, Posen, Eingangsmärsche und Arenen.

Die Match-Typen orientieren sich an der realen Liga: Single, Tag-Team, 3-way, 4-way, Ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights-Out und Exploding Barbed Wire Death werden explizit auf der offiziellen Homepage genannt. Die Multiplayer-Freunde unter euch dürfen sich über Online-Tag-Team-Matches freuen. Welche echten Wrestler in AEW - Fight Forever enthalten sind, ist bisher nicht bekannt.

Erscheinen soll das Spiel auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, bisher ist lediglich von 2022 die Rede.