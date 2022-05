Fabled Lands: Digitale Gamebook-Adaption für PC & MacOS erschienen

PC

Nach etwas mehr als dreijähriger Entwicklungszeit, davon ein Jahr im Early Access, ist gestern auf Steam mit Fabled Lands die digitale Umsetzung der gleichnamigen Fantasy-Gamebook-Serie der beiden Autoren Dave Morris und Jamie Thomson erschienen. Verantwortlich für die Adaption der ersten fünf Bücher als Interaktives Spielbuch für PC und MacOS ist das Entwicklerstudio Prime Games.

In Fabled Lands erschafft ihr euch zu Beginn des englischsprachigen Choose-your-own-Adventure-Titels einen Charakter und bereist mit ihm das Fantasy-Land von Harkuna auf einer hübsch gezeichneten Weltkarte. Während ihr die massive Open-World des fiktiven Kontinents erkundet, trefft ihr auf die unterschiedlichsten Charaktere, die euch mit jeder Menge Quests abseits des Hauptplots versorgen oder auf zufällige Ereignisse. Auf eine Vertonung des narrativen Abenteuers müsst ihr verzichten. Wie in Gamebooks üblich, wird das mit einer hübschen UI umrahmte Abenteuer größtenteils mittels Text-Tafeln und stimmigen Artworks illustriert.

Während der Quests und bei Reisen entscheiden Würfelwurfe auf eure Attribute, ob eure geplante Aktion gelingt oder scheitert. Kommt es zum Kampf, wird auf einen Extra-Bildschirm geschaltet, um eure zahlreichen Feinde in rundenbasierter Manier taktisch zu schlagen. Hier kommen eure erworbenen Fähigkeiten, Zaubersprüche und Ausrüstung zum Tragen. Gewonnene Erfahrung schlägt sich in Level-Aufstiegen eures Helden nieder. Überzählige Kampf-Beute oder Funde lassen sich in Städten für bare Münze verkaufen und in neue Ausrüstung investieren, wie Kletterseile, Kompass oder Lichtquellen. Schaut bei der Zaubergilde vorbei, um neue Sprüche zu kaufen, besucht den Schmied für Waffen und Rüstungen. Mit genügend Geld könnt ihr auch ein Schiff kaufen, eine Crew anheuern und euch als seefahrender Händler verdingen, die Entscheidung liegt ganz bei euch. Dasselbe gilt für die Abenteuer-Herausforderung: Neben der Möglichkeit, jederzeit einen Spielstand anzulegen und neu zu laden, könnt ihr auch einen Permadeath-Modus wählen.

Wie das Ganze nun in bewegten Bildern aussieht, könnt ihr dem unter der News bereitgestellten Trailer entnehmen, dieser präsentiert euch während der Laufzeit von knapp 1:15 Minuten diverse musikalisch unterlegte Szenen aus dem Spiel, darunter das Reisen auf der Landkarte oder das Inventar und der Charakterbogen - auch die Taktik-Kämpfe werden kurz gezeigt.

Fabled Lands ist seit dem 26. Mai auf Steam für PC/MacOS derzeit noch bis zum 2. Juni zum reduzierten Preis von 12,79 Euro erhältlich. Nach Ablauf des Launch-Rabatts werden regulär 15,99 Euro für den Titel fällig.