Feiertage-Verlosung 2021, 4.1.: Koch Media

Puzzlen und Prügeln

Teaser Die beiden heutigen Titel bieten die perfekte Symbiose: In Demon Slayer stehen hitzige Prügeleien an der Tagesordnung, Puyo Puyo Tetris 2 fordert hingegen eure Knobelknochen.

Die letzten Monate waren wieder sehr turbulenter Natur. Doch weil wir friedliebend sind und etwas festliche Stimmung verbreiten wollen, hat wieder jeder registrierte GamersGlobal-User die Chance auf einen von dreizehn Gewinnen. Ab dem 24.12. bis zum 5.1. gibt es jeden Tag ein Preispaket eines anderen Herstellers zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung: Bethesda, GameMill, Game-Legends, Iiyama, JBL, Koch Media, Microsoft, Nintendo, Sony, Square Enix, Ubisoft, Videospielkultur e.V. und Wizards of the Coast.

Hinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und sind über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal oder eine schnelle Internetrecherche zu lösen.

Tag 12, 4.1.: Demon Slayer und Puyo Puyo Tetris 2

Koch Media hat uns heute ein kleines Doppelpaket geschnürt, bestehend aus Puyo Puyo Tetris 2 und Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles für die PS4. Dazu gesellen sich eine Tasse und ein T-Shirt zu ersterem der beiden, abgerundet wird das heutige Gewinnspiel von der gesamten ersten Staffel des Demon Slayer-Anime. Der Gesamtwert des Pakets liegt bei etwa 150 Euro.

Und das ist unsere heutige Gewinnspielfrage:

In Puyo Puyo Tetris 2 geht das japanisch-russische Crossover in die nächste Runde. Wer nun an die typische Tetris-Spielerfahrung denkt, ist vielleicht überrascht zu hören, dass es wieder einen Story-Modus mit etlichen Charakteren gibt. Diesen Aspekt steuert Puyo Puyo bei, in dem das gute Serien-Tradition ist. Viele Figuren sind jedoch aus einer japanischen RPG-Reihe geborgt. Wie lautet der Name dieser Reihe?

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 12: Koch Media" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 4.1. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 11. Januar 2022.