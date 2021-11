Microprose-Portfolio wächst: Arms Trade Tycoon - Tanks angekündigt

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das neue Publisher-Label Microprose baut sein kommendes Portfolio an Strategie- und Simulations-Titeln mit dem neu angekündigten Arms Trade Tycoon - Tanks konsequent weiter aus. Bei dem frisch aufgenommenen Titel, derzeit beim schwedischen Indie-Entwickler FunGi in der Mache (und für den seit Anfang November noch eine Kickstarter-Kampagne läuft), handelt es sich um eine Mischung aus Tycoon-Game & Wirtschafts-Simulation mitsamt rundenbasierter Strategie.

Als Waffen-Hersteller, der sich auf die Entwicklung und Herstellung von Panzern spezialisiert hat, forscht ihr in der Fabrik mit eurem Personal an verschiedenen Modell-Konzepten und produziert neben Nachbauten real existierender Modelle (von fünf Nationen) natürlich auch eigene, fiktive Typen. So sucht ihr deren Panzerung, Bewaffnung, Motorisierung und sonstigen Upgrades im Rahmen eurer Forschungs- und Produktions-Möglichkeiten aus, um diese dann fertig montiert an eure Auftraggeber in der Welt zu verkaufen.

Von der Einsatzfähigkeit und Kampf-Effektivität der von euch produzierten Kampfpanzer, werdet ihr euch in fiktiven, rundenbasierten Schlachtfelder-Szenarien ein eigenes Bild machen, denn dort fungiert ihr als deren Befehlshaber. Die Palette der im Spiel enthaltenen echten Modelle reicht dabei von den frühesten Panzer-Typen, die erstmalig an der Westfront des ersten Weltkriegs aufgetaucht sind, über die bekanntesten WK2-Panzer, wie etwa dem deutschen Tiger oder dem russischen T34, bis hin zu den Kampfpanzern der Moderne. Beispielhaft sei hier der im ersten Golf-Krieg eingesetzte amerikanische M1A1 Abrams genannt.

Im Rahmen der gestrigen Ankündigung wurde ein erster Trailer zu dem kommenden Titel präsentiert, den ihr euch unter dieser News nachfolgend zu Gemüte führen könnt. Das etwas mehr als zweieinhalbminütige, mit Sprachausgabe unterlegte Video zeigt euch einen ersten Eindruck von der Präsentation und gewährt einen Überblick über die enthaltenen Spiel-Elemente.

Arms Trade Tycoon - Tanks soll im 2. Quartal des Jahres 2023 für PC und MacOS auf Steam erscheinen.