AI - The Somnium Files: Fortsetzung für 2022 angekündigt

PC Switch XOne Xbox X PS4

Das 3D-Detektiv-Adventure AI - The Somnium Files bekommt überraschend einen Nachfolger. Der japanische Entwickler Spike Chunsoft, unter anderem für Danganronpa und die Mystery-Dungeon-Reihe verantwortlich, kündigte auf seiner Website AI - The Somnium Files - Nirvana Initiative für das Frühjahr 2022 an.

Im Trailer, der leichte Spoiler des Vorgängers enthält, ist ein Wechsel des Protagonisten zu sehen. Das Spielprinzip der Ermittlung in der Echtwelt und im "Somnium" einer Traumwelt bleibt aber anscheinend erhalten. Die Story handelt davon, dass nach sechs Jahren die zweite Häfte eines Leichnams außerordentlich gut erhalten entdeckt wird. Die neu ernannte Spezialagentin Mizuki wird mit dem Fall betreut, wie im ersten Teil wird sie von der KI Aiba unterstützt.

Nirvana Initiative soll für Xbox One und Series, Steam und Windows 10 sowie Nintendo Switch und PS4 erscheinen. Ein Release für PS5 wird nicht genannt.