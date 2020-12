PM: Startet heute eure Karriere als Mecha-Pilot in Override 2: Super Mech League (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

die Arena zu betreten und eure Reise an die Spitze in Override 2: Super Mech League zu starten. Wir bei Modus Games freuen uns sehr, Fans und Newcomer mit dem heutigen Start in der Serie begrüßen zu dürfen.

Der 3D-Arena-Brawler kehrt mit 20 ausgesprochen verheerenden Mechas, einem schnellen Kampfsystem und einem völlig neuen Karrieremodus zurück.

Gibt es einen besseren Weg, um sich als Pilot einen Namen zu machen, als den brandneuen Karrieremodus von Override 2 namens „Leagues“? Dort führt euch Agentin Zoe durch die Besonderheiten der Super Mech League und bereitet euch auf das erste Match bestens vor.

Jeder Match-Typ, derin Ligen verfügbar ist, ist einem Rang zugeordnet. Dieser erhöht sich, wenn ihr die Konkurrenz weltweit schlag in Online-Gefechten schlagt. In den Ligen werden Match-Typen aus dem ersten Override zurückkehren, z. B. 1v1, 2v2 und Free-for-all Brawls. Darüber hinaus werden in der Rotation der Ligen Match-Typen der ersten Serie wie Control, ein Kampf im King-of-the-Hill-Stil, und Xenoswarm, ein Kampf ums Überleben gegen Kaiju-infundierte Bots, stattfinden.

Wenn ihr euch im Mecha-Kampf einen Namen macht, haben Piloten die Möglichkeit, zeitlich begrenzte Patenschaften anzunehmen. Zeigt der Menge euer Können, indem ihr die Herausforderungen im Spiel von Sponsoring abschließt und Bonus Münzen verdient. Das Sammeln dieses zusätzlichen Geldes eröffnet eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten in der Garage, darunter das Freischalten zusätzlicher Mechas. Außerdem gibt es Skins für jeden Teil eures Mechas und kosmetisches Zubehör.

Habt ihr genügend Erfahrung gesammelt, könnt ihr einem von drei Clubs beitreten – Magma, Pacifica oder Starlight. Das Gewinnen von Matches und das Abschließen von Herausforderungen erhöhen den kollektiven Einfluss eures Clubs. Je mehr Einfluss euer Club gewinnt, umso mehr Belohnungen bekommt ihr!

Einen passenden Mecha für euren Kampfstil und eure Persönlichkeit zu finden ist der erste Schritt, um ein erstklassiger Pilot zu werden. Wir wollten euch heute jedoch auch einige Tipps und Tricks mitgeben, damit ihr bestens gerüstet in die Arena startet.

Das schnelle Wiederherstellungssystem ist unglaublich wichtig für Piloten. Durch Tippen auf die Sprungtaste im niedergeschlagenen Zustand werden die Mechas wieder aktiv. Der Spruch: „Je größer sie sind, desto schwerer fallen sie“, trifft auf diese fortschrittlichen technologischen Kampfmaschinen nicht wirklich zu.

Nach dem Tod bleiben Mechs für kurze Zeit auf der Karte und explodieren dann. Überrascht eure Gegner, in dem ihr euch in größeren Matches die Mecha-Fetzen schnappt. Wenn ihr es gut timt, könnt ihr sie wie einen Gegenstand werfen.

Override 2: Super Mech League und Override 2: Super Mech League – Ultraman Edition sind ab sofort im PlayStation Store für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Nächstes Mal sehen wir uns in der Arena, Piloten!