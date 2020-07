Gamescom 2020 ohne Nintendo, Konami, THQ Nordic und CD Projekt

Wenn vom 27. bis 30. August die virtuelle gamescom 2020 startet, werden einige große Namen fehlen. Sowohl die Publisher CD Projekt Red, Konami, Nintendo und THQ Nordic, als auch die Plattform-Betreiber Google, Epic Games, Twitch und Facebook haben laut gameswirtschaft.de für das in diesem Jahr nur digital stattfindende Event abgesagt. Die meisten der Genannten hatten sich noch im März, kurz vor den umfangreichen Corona-Beschränkungen, auf der Frühbucher-Liste eingetragen.

Definitiv zugesagt haben neben einigen Indie-Entwicklern hingegen folgende Publisher und Studios:

Activision Blizzard

Astragon Entertainment

Bandai Namco Entertainment

Bethesda

Electronic Arts

ESL Gaming

Headup Games

Indie Arena Booth

Koch Media / Deep Silver

Microsoft / Xbox

SEGA

Wargaming

Ubisoft

Yager Development

Wie in fast jedem Jahr lässt sich Sony auch 2020 bis in den August hinein Zeit, um seine gamescom-Teilnahme zu bestätigen, was aufgrund der später im Jahr bevorstehenden PS5-Veröffentlichung als wahrscheinlich gilt. Schließlich ist auch Konkurrent Microsoft mit seinem Aufgebot für die neue Xbox am Start. Seit letzter Woche steht das Programm der gamescom fest, die in diesem Jahr unter dem Motto „Spielend in die Zukunft“ stattfindet.