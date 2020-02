The Mandalorian: Launch-Zeitraum für Staffel 2 // Spin-offs angedeutet

Disneys CEO Bob Iger hat im Rahmen der Offenlegung der Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal des laufenden Fiskaljahres den Veröffentlichungszeitraum für die zweite Staffel der Star-Wars-Serie The Mandalorian bekannt gegeben. Diese wird demnach im Oktober dieses Jahres auf Disney Plus fortgesetzt. Einen konkreten Launch-Termin blieb Iger den Fans vorerst schuldig.

Bereits die erste Staffel der vom Showrunner Jon Favreau (Iron Man, The Jungle Book, Der König der Löwen) verantworteten TV-Show war für Disney ein Riesenerfolg und bescherte dem am 12. November letzten Jahres gestarteten Streamingdienst mehr als 28 Millionen Abonnenten. Mit der Vorstellung von Baby Yoda wurde zudem ein weltweites Popkultur-Phänomen geschaffen.

Wie das Finale der ersten Staffel bereits andeutete, werden wir möglicherweise die Hintergrundgeschichte von Baby Yoda in der zweiten Staffel ergründen, was die Fragen aufwirft, wie Din Djaren die Spezies und den Heimatplaneten des kleinen grünen Rackers ausfindig machen will. Den bisher unbestätigten Gerüchten zufolge sollen zudem Charaktere aus der Skywalker-Saga in der zweiten Staffel einen Auftritt bekommen. Sollte dies der Wahrheit entsprechen, kann man gespannt sein, auf welche bekannte Gesichter Din Djaren treffen wird.

Iger bestätigte zudem, dass nach der zweiten Staffel bereits noch weitere geplant sind, was angesichts des bisherigen Erfolgs keine große Überraschung ist. Er deutete zudem an, dass die Möglichkeit bestehe, dass die Charaktere in The Mandalorian auch ihre eigenen Abenteuer erhalten könnten. Zu einem gut gemachten Spin-off rund um Kara Dune (Gina Carano), oder die vergangenen Abenteuer der aus Xi'an (Natalie Tena), Mayfeld (Bill Burr), Hornkopf Burg (Clancy Brown) und dem Droiden Zero (Richard Ayoade) bestehende Söldnertruppe, mit der Din Djaren es in der Episode „The Prisoner“ zu tun bekommt, würden die Fans sicher nicht nein sagen.