The Pedestrian: 2.5D-Puzzlespiel mit Straßenschildern erhältlich // Trailer

PC Linux MacOS

Im Jahr 2013 ursprünglich als kleines Projekt gestartet, das nach sechs Monaten abgeschlossen sein sollte, wuchs The Pedestrian nach und nach zu einem umfangreichen Vorhaben an. Nachdem die Kickstarter-Kampagne im Jahr 2017 erfolgreich abgeschlossen werden konnte, widmeten sich die Entwickler vollständig ihrem Spiel, das nach mehreren Jahren Entwicklungszeit ab sofort erhältlich ist.

The Pedestrian stellt ein Puzzlespiel dar, das auf 2.5D-Optik setzt. Der Titel versetzt euch in einer Stadt in verschiedene Schauplätze: Im Vordergrund bewegt ihr die Spielfigur, die an ein Strichmännchen erinnert, durch unterschiedliche Arten von Rätseln, während im Hintergrund zum Beispiel der Straßenverkehr in 3D abläuft. Die Puzzles wiederum finden vor allem auf (beziehungsweise eher in) 2D-Schildern jeglicher Art statt, die ihr unter anderem miteinander verbinden müsst, um an Schalter und dergleichen zu gelangen.

Die Entwickler geben an, dass ein Spieldurchlauf etwa vier bis sieben Stunden dauert. Erwerben könnt ihr The Pedestrian auf Steam zum derzeitigen Preis von 15,11 Euro sowie auf GOG.com für 15,09 Euro (jeweils für Windows, MacOS und Linux).