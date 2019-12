Awesome Games Done Quick 2020: Schicke Spiele schnell schaffen

Am 5. Januar ist es wieder soweit: Der Spiele- und Spendenmarathon Awesome Games Done Quick beginnt. Eine Woche lang rund um die Uhr kommen Speedrunner aus der ganzen Welt zusammen, um so schnell wie möglich das Ende ihrer Spiele zu erreichen. Das umfangreiche Programm findet ihr bei den Quellenangaben.

Die Reihe Games Done Quick startete vor zehn Jahren mit einer kleinen Veranstaltung im Keller. Sie hat sich zum größten Event der Speedrunning-Szene entwickelt und sammelt pro Ausgabe inzwischen bis zu 3 Millionen Dollar an Spendengeldern für gemeinnützige Zwecke ein. Im Januar gehen die Gelder an die Prevent Cancer Foundation.