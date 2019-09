Everhood: Independent-Rhythmusspiel kostenlos zum Download

PC Linux MacOS

Das Indiespiel Everhood kann wohl am ehesten als eine Mischung aus Undertale und The Crypt Of The Necrodancer bezeichnet werden. Auf jeden Fall ist der Titel derzeit eher ein interessantes Projekt als ein Spiel im klassischen Sinne.

In Everhood steuert ihr eine Spielfigur aus der Top-Down-Perspektive durch eine karg gezeichnete Welt. Ihr seid auf der Suche nach einem Zwerg, der euren Arm entwendet hat, nachdem ihr ohnmächtig aus dem "Irgendwo" gefallen seid. Während ihr den Zwerg verfolgt, werdet ihr in Musikbattles verwickelt, hierbei handelt es sich um eine Art Guitar Hero, nur andersrum: Statt die Noten im richtigen Moment zu treffen, müsst ihr den "Sounds" eurer Kontrahenten schnell genug ausweichen oder drüberspringen.

Everhood kann kostenlos auf der spieleigenen Homepage bei Gamejolt heruntergeladen werden. Wie die Entwickler bereits bekannt gegeben haben, wird weiter an Everhood gewerkelt, damit aus dem vorliegenden, kurzen Vergnügen ein vollwertiges Spiel wird, wie aus einer älteren Ankündigung hervorgeht. Unterhalb dieser News findet ihr einen ersten Trailer, der das Spielprinzip genauer erklärt.

In der vorliegenden Version erlebt ihr nur einige Kämpfe und habt das Spiel nach circa 45 Minuten beendet. Für Musikliebhaber könnte der Titel meinen Anspielerfahrungen nach definitiv einen Blick wert sein, da die gespielten Musikstücke, eine Mischung aus House und Techno, stimmungsvoll und mitreißend sind.