Böhmi goes Jump & Run: Game Royale 3 für Browser und als App

Nach zwei Ausflügen ins Genre der 2D-Point-&-Click-Adventures (Das Neo Magazin Game Royale - Jäger der verlorenen Glatze und The Secret of Jannis Island) wechselt der Moderator, Satiriker und vielleicht zukünftige SPD-Chef Jan Böhmermann das Metier. Im Jump-&-Run-Spiel Game Royale 3 - Jump & Jan erscheint der dünne, blasse Böhmi erstmals in 3D. Auf Rätsel wird zugunsten von Action- und Geschicklichkeitseinlagen zwar verzichtet, nicht jedoch auf die unzähligen Gags aus der ZDF-Show Neo Magazin Royale.

Mit den Taschen voller Beef bahnt ihr euch als Digital-Böhmerman(n) den Weg durch neun Level zu insgesamt fünf mit individuellen Spezialattacken ausgerüsteten Endgegnern. Die Settings variieren auf der Suche nach GEZ-Münzen zwischen bunter Schlagerwelt, einer cyberspacigen Social-Media-Stadt, durchgeknallter Fantasyinsel und einem TV-Studio. Am Ende wartet eine weitere Meta-Ebene mit dem Endboss. Regelmäßige Zuschauer des Neo Magazin Royale werden bei Gegnern und Powerups zahlreiche Anspielungen an die Show entdecken. So sorgt der Energy-Drink Glump für einen Geschwindigkeitsschub, Zini das Wuslon dient als Superwaffe, kurzzeitige Transformationen in den POL1Z1STENS0HN und ein Laugengebäck verleihen dem Protagonisten Spezialfähigkeiten. Hinzu kommen über 200 Sprüche, die neben Böhmermann selbst unter anderem von Frank Elstner und Gronkh stammen.

Das Game Royale 3 ist wie seine Vorgänger kostenlos und erscheint als Mobile-App für Android und iOS am 12. September. Bereits jetzt ist die Browser-Version spielbar, die ihr auf der dazugehörigen Homepage zusammen mit einem kurzen Gameplay-Video sowie den ersten beiden Spielen der bildundtonfabrik als Download findet.