Knights and Bikes: Action-Adventure erschienen // Launch-Trailer

PC PS4 Linux MacOS

Mit einem Launch-Trailer macht Double Fine Productions auf den heutigen Release von Knights and Bikes aufmerksam. Das 2016 via Kickstarter finanzierte, von Hand gezeichnete Action-Adventure ist der Debut-Titel des 2015 von Rex Crowle (Tearaway, Little Big Planet) und Moo Yu (Little Big Planet, Ratchet & Clank) gegründeten britischen Indie-Studios Foam Sword und versetzt euch auf eine kleine britische Insel in den 80er Jahren. Die Entwickler versprechen eine von den Goonies inspirierten Geschichte voller Spannung, Gefahr, Spaß und Freundschaft:

Nessa und Demelza suchen auf ihren Rädern an den Küsten von Penfurzy nach einem legendären Schatz. Die beiden neuen Freundinnen gründen mit ihrer Hausgans und dem eingelegten Kopf eines untoten Ritters den Rebellenradclub von Penfurzy und sind auf alles gefasst, was dieses Abenteuer ihnen bescheren wird. Sie radeln mutig los, um sich Gefahren mit Frisbees, Wasserballons, Videospielcontrollern und den mächtigen Rhythmen eines verstärkten Ghettoblasters zu stellen. Unterwegs stopfen sie Sachen in ihre Taschen und tauschen Fahrradverbesserungen ein, die sie über Feldwege, windige Strände, durch tiefe Wälder, moderne Attraktionen und alte Ruinen der Insel führen. Ihre Freundschaft erschafft ein Abenteuer, das so groß wie ihre Vorstellungskraft ist.

Knights and Bikes kann ab sofort für Windows, Mac, Linux (16,79 Euro) und die PS4 (20,99 Euro) erworben werden. Den Launch-Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: