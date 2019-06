The Blackout Club: Horror-Adventure der Bioshock-Macher kommt im Juli

PC XOne PS4

Erstmals im März vergangenen Jahres angekündigt, soll das kooperative Horror-Adventure The Blackout Club des Studios Question schon im kommenden Monat erscheinen. Wie das aus ehemaligen Bioshock-Entwicklern bestehende Team jetzt bekannt gab, wird der Titel ab dem 30. Juli 2019 für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein. PC-Spieler können den Titel aktuell noch zum Early-Access-Preis erwerben (die Testphase auf Steam begann schon im Oktober letzten Jahres). Aktuell gibt es zudem noch 20 Prozent Preisnachlass im Rahmen der laufenden Sommeraktion, so dass ihr das Spiel für 13,43 Euro bekommt.

Die Story von The Blackout Club folgt einer Gruppe von Jugendlichen aus der beschaulichen Stadt Redacre in Virginia, die unabhängig voneinander ein seltsames Erlebnis hatten. Jeder der Teenager verlor das Bewusstsein und wachte später an einem fremden Ort auf, ohne sich an irgendetwas zu erinnern. Als weder die Eltern, noch die Polizei den Jugendlichen glauben schenken, beschließt die Gruppe die Sache selbst in die Hand zu nehmen und die Ursache hinter den Blackouts zu ermitteln. Dabei müssen sie das Verschwinden eines Freundes aufklären und stoßen schon bald auf die Machenschaften einer mysteriösen Gruppe Erwachsener, sowie ein gefährliches unterirdisches Tunnelnetzwerk, das direkt unter der Stadt liegt.

Der Titel kann mit bis zu vier Spielern gespielt werden, wobei jede Nacht ein neues zufallsgeneriertes Abenteuer beginnt, bei dem ihr nach Hinweisen sucht und neue Umgebungen erkundet. Jeder Charakter kann durch verschiedene Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände, darunter Drohnen, Kracher, verschiedene Fallen oder einen Greifhaken, angepasst werden.