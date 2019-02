Ab heute am Kiosk: Retro Gamer 2/2019

Freunde der gepflegten Oldschool-Unterhaltung dürfen sich wieder freuen: Die neue Retro Gamer 2/2019 liegt ab sofort am Kiosk bereit, Abonnenten sollten sie bereits im Briefkasten gefunden haben.

Man mag es kaum glauben, doch das Jahr 2019 ist bereits satte zweieinhalb Monate alt. Grund genug also, euch mit einer neuen Ausgabe eurer liebsten Zeitschrift über alte Spiele zu erfreuen. Dieist ab heute bei jedem gut sortierten Kiosk zu finden. Ihr könnt also die ersten richtigen Sonnenstrahlen des Jahres nutzen, um die bedruckten Seiten ausgiebig zu erhellen und in die wunderschöne Welt der Videospiele eintauchen.Das Titelthema dieser Ausgabe behandelt eine Serie echter Klassiker. Es geht um die-Reihe, inklusive aller relevanter Ableger und Portierungen. Wir behandeln, wie BioWares Rollenspielepos das gesamte Genre reanimierte und welchen Einfluss die Titel bis heute haben.Doch freilich ist es mit einem Thema nicht getan. Um einen kleinen Vorgeschmack zu bieten, hier ein paar Artikel der aktuellen Ausgabe:ist inerneut an Bord eines Forschungsraumschiffs gegangen,schwärmt überundhat das Schweinsleder in TV Sports Football über den Rasen getreten. Weitere Artikel stellen euch das-System vor, erforschen die Geschichte vonund liefern einen Rundumschlag über alle Westenspiele.Wie gewohnt, könnt ihr in die aktuelle Retro Gamer vorab reinschnuppern. GamersGlobal-Premiumenten erhalten wie gewohnt eine extralange Version. Die allgemeine Leseprobe (siehe Link unten) bietet euch dieses Mal 15 Seiten:Unsere GamersGlobal-Premium-User erhalten in ihrer exklusiven Leseprobe sogar 33 Seiten. Ihr findet die Abo-Vorschau auf RG 2/2019 wieder in eurem Abo-Profil (dort, wo auch die PDF-Premium-Magazine aufgelistet werden). Die zusätzlichen Themen lauten wie folgt:Wer ein Jahresabo von GamersGlobal Premium (oder gar Premium+) abgeschlossen hat, kann einmalig ein kostenloses RetroGamer-Heft erhalten. Dazu schließt ihr über euer GG-Aboprofil ein Retro-Gamer-Abo mit dem eMedia/Heise-Verlag ab, das ihr nach Erhalt der kostenlosen Ausgabe gleich danach wieder kündigen könnt. Oder, viel besser natürlich, dauerhaft beziehen – so verpasst ihr keinen Retro Gamer mehr. Die weiteren Vorteile von GamersGlobal Premium

Solltet ihr bereits ein Retro-Gamer-Abo besitzen, seit mindestens zwölf Monaten aber kein GG-Abo mehr, könnt ihr einmalig ein kostenloses 3-Monats-Abo von GG Premium bekommen: Teilt ihr uns per Mail an service@gamersglobal[PUNKT]de eure Abo-Nummer der Retro Gamer sowie euren GamersGlobal-Usernamen unter dem Betreff "Probe-Abo" mit, dann schenken wir euch ein 3 Monate Premium für GamersGlobal im Wert von 14,97 Euro.