Yakuza 0 Let's Play von Jörg Langer, Folge 01

PS3 PS4

Yakuza 0 ab 55,84 € bei Amazon.de kaufen.

Und los geht's: Einige Dutzend GamersGlobal-User haben die ersten zehn Folgen von Jörg Langers Let's Play zufinanziert. Die erste Folge erscheint sofort für alle, ab Folge 2 (vermutlich am Freitag) haben die Spender 48 Stunden Exklusiv-Zugang. Wenn ihr euch über den Spendenstand informieren oder selbst zur Verlängerung dieses Video-Experiments beitragen wollt, hier geht's zur Crowdfunding-Aktion Um was aber geht es bei Yakuza 0? Es ist das Prequel zum allerstenvon 2005 – zu dem gerade ein Remake namensin Vorbereitung ist. Und um euch weiter zu verwirren, heißt die Serie in Japan gar nicht Yakuza, sobdern, "Wie ein Drache". Es handelt sich um ein Open-World-Spiel mit Faustkämpfen statt Schießereien (obwohl es auch Schusswaffen gibt), und vor allem sehr vielen Ablenkungen, Minispielen, Nebenquests und Cutscenes.Jörg spielt Kiryu Kazuma, der später zum "Drachen von Dojima" aufsteigen wird: Er ist vor nicht allzu langer Zeit als Nachwuchs-Yakuza in die Dienste der Dojima-Familie eingetreten, als Waisenkind ist ihm seine Herkunft nicht bekannt. Zu Beginn des Spiels kämpft er als Geldeintreiber um Respekt und etwas Geld — aber möglicherweise erwarten ihn ja bald größere Aufgaben in Kamurocho (das dem echten Tokioter Rotlichtbezirk Kabukicho nachempfunden ist) und anderswo...