Jörg Langer in Tokio (Video-Reportage)

In der Metropolregion Tokio leben über 37 Millionen Menschen; die mit 3,3 Millionen täglichen Passagieren belebteste Bahnstation der Welt ist im Stadtteil Shinjuku, wo auch die Regierung der Präfektur Tokio sitzt. Genau dorthin verlegte Jörg Langer nach der Tokyo Game Show 2016 seine Basis und warf sich ins Getümmel – immer mit Smartphone oder Kamera bewaffnet. Das resultierende Rohmaterial von rund 4 Stunden verwandelte er zusammen mit Profi-Cutter René Jacob (GG-User direx) in eine 40minütige Video-Reportage: Jörg Langer in Tokio.

Die Reportage ist sofort abrufbar für alle Teilnehmer an der TGS-Spendenaktion – die Jörgs Reise erst ermöglicht hat. Zwei Download/Streaming-Versionen stehen zu zudem zur Verfügung.



Alle anderen User finden unten eine 4-Minuten-Preview. Premium-Abonnenten erhalten als Weihnachtsgeschenk ab 25.12.2016 Zugriff auf die Reportage, alle anderen User ab dem 25.3.2017. Ihr könnt das Video aber auch sofort für 4,99 Euro ansehen – mit Geld-zurück-Garantie, siehe unten.

Wer sich vom Video überraschen lassen möchte, sollte nun nicht weiterlesen. Ihr wollt ungefähr wissen, was euch erwartet? Dann haben wir hier die grobe Themen-Abfolge für euch:

Nach Tokio im besonderen Flieger

Kurzer Blick auf die TGS

Der vollste Bahnhof der Welt

Shinjuku bei Tag

Rechtradikaler Schreihals

Genie & Irrsinn: Robot Restaurant

Es wird Nacht in Kabuchiko

Jörg und die Love Hotels

Ein Restaurant-Besuch

Das Lichtermeer von Shinjuku

Unter den Schienen

Oktoberfest im Hibiya-Park

Suche nach dem Maid Café

Don Quijote – das verrückte Kaufhaus

Kurzvisite im AKB-48-Theater

Japanische Spielhallen

Memory Lane und Izakaya

Karaoke im Big Echo

Abschied von Tokio

Dazu seht ihr viele kleine Szenen am Rande, die es so garantiert nur in Japan gibt.

Wir wünschen viel Spaß!

Das komplette Video ist für dich ab 25.3.2017 sichtbar.

Geld-zurück-Garantie: Wenn du das Video per Einzelkauf erwirbst, es dir dann aber wider Erwarten nicht gefällt, erhältst du dein Geld zurück – einfach so! Leite dazu innerhalb einer Woche nach Video-Kauf die PayPal-Kaufbestätigung an service [at] gamersglobal [punkt] de weiter, Betreff: "Geld zurück für Tokio-Reportage".