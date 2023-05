Katzen in freier Wildbahn #2

Von außen sieht man Hagen dieses Ausmaß an Verschlagenheit aber nicht an und sogar die Vierbeiner in der Nachbarschaft fallen oft genug auf seinen harmlosen Anschein herein.



So traute ersich an einem der weniger eisigen Apriltage vor die Tür und prompt schmiegte sich eine graue Katze an sein Bein. Nicht nur das: Auch eine getigerte Katze kam neugierig dazu.