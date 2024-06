PM: NEUES VIDEO ZU METAL SLUG TACTICS ZEIGT FRISCHEN ANSATZ FÜR BELIEBTES FRANCHISE, JETZT ERSTMALS IN EINER DEMO SPIELBAR – NUR FÜR BEGRENZTE ZEIT (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Neues Video zu Metal Slug Tactics zeigt frischen Ansatz für beliebtes Franchise, jetzt erstmals in einer Demo spielbar – nur für begrenzte Zeit

– Begleite deine Lieblingscharaktere aus METAL SLUG auf ein neues Schlachtfeld –

PARIS (11. Juni 2024) – Der Publisher Dotemu ( Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4 ) und der Entwickler Leikir Studio ( Rogue Lords, Syne r gy ) freuen sich, bekannt zu geben, dass die erste Demo für Metal Slug Tactics, eine rundenbasierte taktische Adaption der klassischen Actionserie, im Rahmen des Steam Next Fest vom 10. bis 17. Juni verfügbar ist. Das vollständige Spiel wird später in diesem Herbst auf PC über Steam , Nintendo Switch , PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, und Xbox Series X|S.

Lade die Demo hier herunter !

Die Nachricht kam zusammen mit einem neuen Gameplay-Video, das die Neugestaltung der METAL SLUG-Kämpfe in Metal Slug Tactics zeigt. Das Video strotzt vor energetischem Charme, von der schnellen Action in Metal Slug Tactics bis hin zur isometrischen Darstellung der hervorragenden Pixel-Art-Ästhetik, für die die METAL SLUG-Serie bekannt ist. Sieh dir die taktischen Kämpfe an, die dich in der Demo von Metal Slug Tactics erwarten, indem du das Video ansiehst:

Die Demo von Metal Slug Tactics vereint die bekannten Krieger der Serie für einen herausfordernden, strategischen Ansatz im Kampf, der sich über die erste Region des vollständigen Spiels erstreckt. Du beginnst in der Kaserne der Truppe, einer Basis für das Aufrüsten von Charakteren und den Kauf von Ausrüstung, wo du Kämpfer für den Einsatz auf einer Mission auswählst. Berücksichtige die einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters beim Aufbau eines Teams; die Dynamik der Gruppe wird entscheidend sein, um bekannten Gegner aus der METAL SLUG-Serie, einschließlich einiger neuer, hinterhältiger Feinde, anzugreifen, zu flankieren und auszutricksen. Schließe die spannungsgeladenen Kämpfe ab, um Tarma als spielbaren Charakter freizuschalten, einen energiegeladenen Kraftprotz, der bei den Bosskampf-ähnlichen Showdowns in der Vollversion von Metal Slug Tactics von unschätzbarem Wert ist.

Metal Slug Tactics ist sowohl eine respektvolle Hommage an einen zeitlosen Klassiker als auch eine fantasievolle neue Art, die renommierte Serie zu feiern, indem es METAL SLUGs zeitlose Ästhetik durch wunderschöne Pixelgrafik und flüssige Animation einfängt. Die hochgradig wiederspielbaren Schlachtfelder kombinieren zufällig angeordnete Layouts aus handgefertigten Geländesektoren mit subtilen Roguelite-Elementen, die Kämpfer dazu zwingen, sich anzupassen und unvorhersehbare Gefechte zu meistern, während sie dynamischen, strategischen Kampf perfektionieren.

Nutze klassische METAL SLUG-Waffen, benutze Fähigkeitsbäume, Perks und ein Superangriff-aufbauendes Adrenalinsystem, um die Flanken der typischen Schurken der Serie auszutricksen und zu zerstören. Die Action wird von einem Original-Soundtrack mit Musik von Tee Lopes (TMNT: Shredder’s Revenge, Sonic Mania, Mr. X Nightmare DLC von Streets of Rage 4) untermalt. Metal Slug Tactics wird vollständig von Leikir Studio entwickelt, mit Unterstützung von Dotemu und Zugang von IP-Inhaber SNK.

Für die neuesten Informationen zu Metal Slug Tactics besuche die offizielle Website , folge @Dotemu und @LeikirStudio auf X und füge das Spiel auf Steam deiner Wunschliste hinzu.

Über Dotemu

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich darauf spezialisiert hat, die besten Videospiele und legendäre Pop-Kultur-Lizenzen auf PC und moderne Konsolen zurückzubringen, um sorgfältig ausgearbeitete Neo-Retro-Erfahrungen für Fans auf der ganzen Welt zu erschaffen. Das Dotemu-Team hat eine Reihe globaler Erfolge für PC und Konsole veröffentlicht, darunter die preisgekrönten Titel T eenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4 und Wonder Boy: The Dragon’s Trap . Darüber hinaus umfasst das Repertoire von Dotemu weitere großartige Titel, wie Windjammers 1 & 2, Pharaoh: A New Era und mehr. Dotemu arbeitet zurzeit mit Leikir Studio an Metal Slug Tactics und plant weitere Ankündigungen für 2024 und darüber hinaus.

Über Leikir Studio

Leikir Studio ist ein unabhängiges Studio mit Sitz in Ivry sur Seine, Frankreich. Spezialisiert auf Systemspiele, sind sie leidenschaftlich darum bemüht, Projekte umzusetzen, für die sie sich begeistern. Sie sind die Schöpfer des erbarmungslosen Isbarah, des herzlichen Wondershot, des robotischen I AM LEGION, des teuflischen Rogue Lords und des erhabenen Synergy. Heute setzen sie all ihre Energie und ihr Talent ein, um Metal Slug Tactics zu ehren und die Stunden der Freude, die sie mit dieser mythischen Lizenz hatten, zu würdigen. www.leikir-studio.com/en/

Über SNK

Das in Osaka, Japan ansässige SNK entwickelt, published und vertreibt weltweit interaktive Unterhaltungssoftware. Bekannt für Marken wie METAL SLUG, THE KING OF FIGHTERS und SAMURAI SHODOWN, fokussiert sich SNK weiter auf seine reichhaltige Konsolen- und Arcade-Spiel Geschichte. www.snk-corp.co.jp/us/

