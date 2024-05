PM: Crunchyroll feiert die Welt des Animes auf dem Annecy Festival (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Crunchyroll feiert die Welt des Animes auf dem Annecy Festival

– Crunchyroll präsentiert die internationale Premiere des Fußballanime-Films BLUE LOCK THE MOVIE -EPISODE NAGI-, die Anime-Serie Zom 100 im offiziellen Wettbewerb in der Kategorie TV-Filme und ein Branchenpanel auf dem diesjährigen Festival. –

Paris, Frankreich (14. Mai 2024) – Crunchyroll, das ultimative Zuhause für Anime weltweit, wird vom 11. bis 14. Juni am internationalen Animationsfilmfestival Annecy in Frankreich teilnehmen. Crunchyroll bringt den mit Spannung erwarteten Fußballanime BLUE LOCK THE MOVIE -EPISODE NAGI-, der seine internationale Premiere im Rahmen der neu angekündigten Sektion „Annecy Presents“ haben wird, sowie die Anime-Horror-Komödienserie Zom 100: Bucket List of the Dead, ein offizieller Teilnehmer des TV-Filme-Wettbewerbes. Darüber hinaus wird Mitchel Berger, Senior Vice President für Global Commerce bei Crunchyroll, ein Branchenpanel moderieren, das die Welt des Animes feiert.

Das Annecy Festival inspiriert und begeistert die Welt der Animation, indem es die kreative Dynamik und die Vielfalt dieses Sektors hervorhebt. Von exklusiven Präsentationen der neuesten animierten Werke über Vorführungen der aktuellen und zukünftigen Trends bis hin zu Treffen mit erfahrenen Regisseuren und aufstrebenden Talenten ist das internationale Animationsfilmfestival Annecy eine aufregende Feier in einer außergewöhnlichen Umgebung. Der offizielle Wettbewerb des Festivals belohnt jedes Jahr Kurz- und Langfilme, Serien, Abschlussfilme und Auftragsfilme, die alle in Animation hergestellt wurden.

©Muneyuki Kaneshiro, Kota Sannomiya, Yusuke Nomura,

KODANSHA/BLUE LOCK MOVIE Production Committee.

BLUE LOCK THE MOVIE -EPISODE NAGI-

Die internationale Premiere des mit Spannung erwarteten Fußballanime-Films ist im neuen Programm „Annecy Presents“ geplant.

Inhalt des Films:

„Das ist lästig.“ Das war der Lieblingsspruch von Nagi Seishiro, einem Schüler im zweiten Jahr der Highschool, während er sein langweiliges Leben lebte. Bis Mikage Reo, ein Klassenkamerad, der davon träumte, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, Nagis verborgenes Talent entdeckte und ihn inspirierte, Fußball zu spielen und sein herausragendes Talent zu teilen. Eines Tages erhält er eine Einladung zum geheimnisvollen BLUE LOCK-Projekt. Was ihn dort erwartet, ist eine Begegnung mit den besten Stürmern aus dem ganzen Land. Nagis Traum, der Beste zu werden, wird ihn zusammen mit Reo in eine Welt führen, die er nie gekannt hat.

Ein Wunderkind kann nur geformt werden, wenn jemand ihn entdeckt…. Jetzt wird der Stürmer Nagi Seishiros mit seinem unglaublichen Talent und seiner Persönlichkeit die Fußballwelt in Brand setzen.

Regie von Shunsuke Ishikawa. Originalgeschichte von Muneyuki Kaneshiro. Manga von Kouta Sannomiya . Produziert von Eightbit.

©Haro Aso, Kotaro Takata, Shogakukan/Zom100 Project

Zom 100: Bucket List of the Dead

Die erste Episode, die 2023 auf Crunchyroll gestreamt wurde, nimmt am offiziellen Wettbewerb in der Kategorie TV-Filme teil.

Inhalt des Films:

Die gesamte Stadt wird von Untoten heimgesucht, aber Akira hat sich noch nie lebendiger gefühlt! Deshalb ist er auf einer Mission, alle 100 Punkte auf seiner Bucket-Liste zu erledigen.

Regie von Shunsuke Ishikawa. Originalgeschichte von Muneyuki Kaneshiro. Manga von Kouta Sannomiya, mit Charakterdesign von Yusuke Nomura. Produziert von Eightbit.

CRUNCHYROLL PRÄSENTIERT: DIE WELT DES ANIMES

Mittwoch, 12. Juni | 15:30 Uhr CET

Haute-Savoie Chamber of Trades and Crafts

Crunchyroll präsentiert: Die Welt des Animes

Mit dem weltweit wachsenden Interesse ist Anime nicht länger auf dem Vormarsch: Er ist bereits präsent. Begleiten Sie Mitchel Berger, den Senior Vice President für Global Commerce bei Crunchyroll, während er das globale Phänomen des Animes und seine Auswirkungen auf die Popkultur diskutiert. Er wird Einblicke darüber geben, warum Anime so stark polarisiert und wie Crunchyroll und andere Plattformen die Leidenschaft der Fans auf globaler Ebene fördern.

Moderator: Michel Berger (Senior Vice President, Global Commerce, Crunchyroll)

