PM: Cat Quest III sticht am 8. august 2024 in see (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Cat Quest III sticht am 8. August 2024 in See

– Vorbestellungen und spielbare Demo ab heute auf Nintendo Switch verfügbar –

London – 17. April 2024 – Alle Pfoten an Deck! In der heutigen Nintendo Indie World Showcase kündigten The Gentlebros und Kepler Interactive an, dass Cat Quest III, das verwegene 2,5D-Open-World-Action-RPG, am 8. August 2024 auf Nintendo Switch™ erscheinen wird. Cat Quest III wird am selben Tag auch für PlayStation 5 , PlayStation 4 , Xbox One , Xbox Series X|S und PC (via Steam ) erscheinen. Und das ist zufällig das Datum, das bei Katzenliebhabern auf der ganzen Welt auch als Internationaler Tag der Katze bekannt ist.

Den Cat Quest III-Trailer ansehen (geht auch mit Augenklappe):

Die weiten, offenen Meere der Katzribik sind sowohl reichhaltig als auch gefährlich für alle Möchtegern-Piraten! Erforsche einzigartige, malerische Inseln und treffe eine Schar miauender Charaktere, während du auf der Suche nach dem legendären Nordstern in See stichst. Nutze die Gelegenheit, dunkle Höhlen und geheimnisvolle Verliese zu erforschen, während du nach Hinweisen suchst – oder segle auf deinem eigenen schnurrigen Schiff mit vollen Segeln und explosiven Kanonen mit einer Fülle verschiedener Munitionstypen. Und keine Panik, wenn du auf eine Horde fieser Pi-Ratten triffst – spiele mit einem anderen Seeräuber im lokalen Koop-Modus und drehe den Spieß um. Denn niemand mag diese Möchtegern-Plünderer, die deine Beute für ihre eigenen halten!

Neugierige Katzen können bereits vorab in See stechen und die spielbare Demo von Cat Quest III jetzt auf Nintendo Switch herunterladen. In der Demo, die die ersten Gebiete des Spiels enthält, können sie erste Schritte auf tropischen Inseln wagen und einige der farbenfrohen Charaktere kennenlernen, die später dann auch im Hauptspiel warten. Wer mag, der gibt einen Joy-Con-Controller an einen Freund weiter und genießt den nahtlosen lokalen Koop-Modus, um sein episches Abenteuer gemeinsam zu beginnen!

Das schnurrige Abenteuer Cat Quest III erscheint am 8. August 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 5 , PlayStation 4 , Xbox One , Xbox Series X|S und PC (via Steam ).

Weitere Informationen gibt es unter https://thegentlebros.com/catquest3/ .

Über The Gentlebros:

The Gentlebros ist ein preisgekröntes Studio aus Singapur, das die Millionen-Bestseller-Serie Cat Quest für PC, Konsolen und mobile Endgeräte entwickelt. The Gentlebros besteht aus Veteranen der Spieleindustrie und hat sich zum Ziel gesetzt, Welten zu erschaffen, die Freude bereiten. Das nächste Cat Quest-Spiel ”Cat Quest: Pirates of the Purribean” erscheint 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.

Über Kepler Interactive:

Kepler Interactive – unter der Führung der Gründer von Kowloon Nights – ist ein Entwicklungsstudio und Publisher und agiert nach dem Co-Ownership-Modell. Den Studios wird eine strategische Führungsrolle gegeben, während sie ihr Spiel nach eigenem Ermessen entwickeln, ohne in ihrer Kreativität eingeschränkt zu sein. Die Partnerstudios von Kepler sind so vielfältig wie talentiert, darunter A44 Games in Neuseeland, Alpha Channel und Timberline in Nordamerika, Awaceb, Ebb Software und Sloclap in Europa und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London.

