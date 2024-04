PM: Assassin's Creed® Mirage: Free Trial für limitierte Zeit gestartet (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 16. April 2024 – Ubisoft® gab heute den Start einer kostenlosen Testphase für Assassin's Creed®Mirage auf Ubisoft+, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store bekannt, welche vom 16. bis 30. April verfügbar ist.

Während der Free Trial haben die Spieler:innen Zugang zu den ersten 2 Stunden des Spiels. Ihr Fortschritt wird übernommen, wenn sie das Spiel kaufen*. Personen, die das Spiel während der kostenlosen Testphase streamen, können eine exklusive Belohnung erhalten und ebenso ihren Zuschauern anbieten: das Basim Valhalla Schwert. Dieses einzigartige Schwert ist Basims Waffe aus seinen späteren Jahren in England.

Zudem wird die Assassin's Creed Mirage Standard Edition und Deluxe Edition vom 17. bis 24. April für PC über Ubisoft Connect um 40 % reduziert erhältlich sein.

Assassin's Creed Mirage bietet eine fesselnde Geschichte, in der die Spieler:innen in die Rolle von Basim Ibn Is'haq schlüpfen, einem Straßendieb, der sich auf der Suche nach Antworten den Verborgenen anschließt und welches im Goldenen Zeitalter des Bagdad des neunten Jahrhunderts stattfindet. Assassin's Creed Mirage bietet ein erzählerisch getriebenes Action-Adventure-Erlebnis mit dem Schwerpunkt auf Parkour-, Stealth- und Assassinen-Gameplay-Elementen, die den Kern der Assassin’s Creed-Reihe darstellen.

Weitere Informationen zu Assassin’s Creed können auf der Website gefunden werden: https://www.ubisoft.com/de-de/game/assassins-creed

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store.

Hinweis zum Ubisoft-Affiliate-Programm

​Das Ubisoft-Affiliate-Programm bietet die Möglichkeit nach Anmeldung und Freischaltung zu dem Programm durch Verlinkungen in den Ubisoft Store eine Rückvergütung zu erhalten. Rückvergütungen gibt es auf den gesamten Katalog der Videospiele inkl. Vorbestellungen und der Abo-Modelle von Ubisoft+ und Rocksmith+. Mehr Details zum Programm und die Bewerbungsmöglichkeit gibt es unter folgendem Link.

*Any progression made during the Free Trial will carry over when players upgrade to the full game, on any platform of their choice thanks to our cross-platform cloud save system. An online connection might be required to start the game as a free player.

©2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

Über Assassin’s Creed

​Seit ihrer Erstveröffentlichung im Jahr 2007 hat sich die Assassin's Creed-Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Die Marke zählt heute zu einer der meistverkauften Spielereihen in der Geschichte der Videospiele. Assassin’s Creed ist in der Branche bekannt für seine vielfältigen und fesselnden Geschichten, die weit über Videospiele hinausgeht, da die Marke in viele andere Unterhaltungsmedien einfließt.