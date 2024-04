PM: PlayStation Plus-Spielekatalog für April 2024: Dave the Diver, Tales of Kenzera: Zau, The Crew 2 und mehr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Geht auf Tauchgang und bereitet köstliches Sushi zu, nutzt kosmische Kräfte und manipuliert die Zeit, begebt euch auf Highspeed-Tour durch die USA und vieles mehr im Spielekatalog für PlayStation Plus im April. Schlüpft mit Dave the Diver in den Neoprenanzug, reist durch mystische 2,5-D-Reiche in Tales of Kenzera: Zau oder bestreitet actionreiche Open-World-Rennen in The Crew 2. Neben diesen Neuveröffentlichungen erwarten euch noch mehr Spiele im Spielekatalog, die alle ab Dienstag, 16. April verfügbar sind.

Doch bevor wir uns die einzelnen Spiele näher ansehen, gibt es noch eine weitere Ankündigung: Wir freuen uns, ein Highlight aus dem Spielekatalog für Mai frühzeitig enthüllen zu können: der Erkundungsplattformer Animal Well wird am 9. Mai im Rahmen des Spielekatalogs bei PlayStation Plus eingeführt.

Erkundet ein surreales, verlassenes Labyrinth und lüftet seine vielen Geheimnisse. Entdeckt eine mysteriöse, nichtlineare, vernetzte Welt, während ihr Rätsel in über 250 Räumen in beliebiger Reihenfolge löst. Verlasst euch in diesem kampffreien Metroidvania auf euren Verstand, um Gefahren zu vermeiden. Ihr werdet sowohl schönen als auch beunruhigenden Kreaturen begegnen und müsst entscheiden, was sicher und was gefährlich ist. Manipuliert eine Pixel-Art-Welt auf überraschende und sinnvolle Weise und versucht zu überleben, was im Dunkeln lauert. In Animal Well gibt es mehr auf der Welt, als ihr sehen könnt.

*Animal Well erscheint am 9. Mai.

Dave the Diver ist ein Singleplayer-Abenteuer-RPG, bei dem ihr tagsüber auf Tiefseeerkundung und Fischfang geht und abends ein Sushirestaurant leitet. Begleitet Dave und seine schrägen Freunde in diesem Casual Game und enthüllt die Geheimnisse des mysteriösen “Blue Hole”.

Lasst euch auf eine ergreifende Einzelspielergeschichte ein, die von den eigenen Erfahrungen von Schauspieler Abubakar Salim im Umgang mit Trauer inspiriert wurde. Entdeckt, wie Liebe uns den Mut gibt, selbst nach einem furchtbaren Verlust einen Fuß vor den anderen zu setzen und nicht aufzugeben. Nutzt die Macht von Sonne und Mond, um rastlose Geister in rhythmischen Kämpfen zu besiegen und euch zu einem würdigen Nganga aufzuschwingen, einem Geistheiler. Entdeckt ein vielseitiges Universum und seine noch unerzählten Hintergrundgeschichten aus Chaos und Ordnung. Reist durch mystische 2,5-D-Reiche voller Farben und Tiefe, die von der bezaubernden Originalmusik des mehrfach prämierten Komponisten Nainita Desai untermalt werden.

* Tales of Kenzera: ZAU* wird am 23. April veröffentlicht.

Spielt eine neue, erbarmungslose Interpretation von Völkerball und schlagt eure Gegner in diesem verrückten Mehrspieler-Partyspiel mit unfairen Tricks. Weicht aus, versperrt den Weg und schnappt euch alles, womit ihr eure Freunde abwerfen könnt. Und nutzt die Umgebung, um euren Gegnern mit elektrischen Zäunen, explosiven Gasbehältern oder Tennisballmaschinen den Garaus zu machen. Jede Arena hat ihre eigenen Regeln und bietet verschiedene Minispiele, in denen alles passieren kann. Spielt lokal mit insgesamt bis zu vier Spielern oder tretet online gegen fünf andere Wettstreiter an.

Der Bau-Simulator ist wieder da, und zwar größer und beeindruckender als je zuvor! Erfüllt euren Traum, ein erfolgreicher Bauunternehmer zu werden, indem ihr euer Geschäft von Grund auf mithilfe eures Mentors Hape aufbaut. Geht interessante Projekte unterschiedlichen Umfangs und mit unterschiedlichen Anforderungen an, um eure Einnahmen zu steigern und euren Fuhrpark mit noch leistungsstärken Geräten zu ergänzen. Dabei werden verschiedene Kunden eure Fähigkeiten im Rahmen von Herausforderungen und Aufgaben auf die Probe stellen. Macht euch bereit, euch mit einer Vielzahl von Bau-Herausforderungen in diesem dynamischen und fesselnden Abenteuer zu beweisen.

Macht euch auf eine Highspeed-Tour durch die gesamten USA gefasst und genießt eines der umfangreichsten Open-World-Action-Rennspiele, die jemals erschaffen wurden. The Crew 2 hat alles, was ihr für eine unvergessliche Fahrt braucht, denn jede Saison kommen neue Gratishinhalte, Spielmodi, Strecken, Fahrzeuge, Events und vieles mehr hinzu. Tretet gegen die amerikanische Motorsportszene an, entdeckt atemberaubende Landschaften und wählt aus hunderten von Fahrzeugen eure Favoriten aus. Spielt mit bis zu sieben Freunden online.

Inspiriert von der indischen Mythologie, wie dem Mahabharata und dem Ramayana, sowie der mittelalterlichen Architektur Rajasthans, bringt Raji: An Ancient Epic frischen neuen Wind in das Action-Adventure-Genre. Erlebt die Geschichte eines Geschwisterpaars im Zentrum eines göttlichen Krieges, während ihr packende Kämpfe gegen wilde Dämonen und Endgegner ausfechtet, antike Rätsel löst und Festungen und Paläste erkundet. Jeder Winkel der Spielumgebung ist im Pahari-Kunststil gehalten und vereint handgemalte, in 3D gerenderte Texturen.

Spielt als eure Lieblings-Ninjas Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane, Nya und Meister Wu – verteidigt ihre Heimatinsel Ninjago vor dem teuflischen Lord Garmadon und seiner Haiarmee. Meistert die Kunst der Ninja-Beweglichkeit und lauft die Wände entlang, springt hoch in die Luft und bekämpft die Feinde von Ninjago, um höhere Ränge zu erreichen und eure Ninja-Kampffertigkeiten zu verbessern. Erlebt den Film an acht actiongeladenen Orten, jeder mit seinem eigenen Dojo der Herausforderung. Und mit den Karten für den Kampfmodus spielt ihr gegen Freunde und Familie in Wettkämpfen für bis zu vier Spieler!

Nour ist ein experimentelles Food-Art-Spiel, das satte Bilder, dynamische Beats und spielerisches Entdecken vereint. Bei Nour geht es nicht im Punktestände, Zeitlimits oder Realismus. Das Spiel lädt euch ein, in einer Reihe von surrealen Szenen mit eurem Essen zu spielen. Das Spektrum reicht von relaxt bis verrückt – von einer Toastersymphonie bis zu einer Badewanne voller Eiscreme und darüber hinaus. Entdeckt die Freude am Spielen aufs Neue in dieser einzigartigen Fantasiewelt für Foodies.

Deliver Us Mars ist die Fortsetzung des preisgekrönten Deliver Us The Moon, ein atmosphärisches Sci-Fi-Abenteuer, das ein intensives Astronautenerlebnis bietet. Erforscht neue Grenzen auf einer spannungsgeladenen, riskanten Mission, um die ARCHE-Kolonieschiffe zu bergen, die von mysteriösen Outward gestohlen wurden. Geht an Bord der Zephyr und reist von der Erde zur Marsoberfläche. Durchquert das raue und unbarmherzige Terrain und versucht, die Geheimnisse von Outward zu enthüllen. Setzt sowohl euren Verstand als auch eure Muskeln ein, um geistige und körperliche Herausforderungen zu meistern, die ARCHEN zu finden und die Beweggründe derjenigen aufzudecken, die hinter dem Notruf stecken, der euch hierher gebracht hat.

Avengers Assemble! Das meistverkaufte Lego Marvel Videospiel-Franchise bringt euch ein neues actiongeladenes Superhelden-Abenteuer. Schließt euch dem Lego Marvel’s Avengers Team an und erlebt das erste Videospiel, das die Figuren und Geschichten der von der Kritik gefeierten Filme und mehr bietet. Schlüpft in die Rolle der stärksten Superhelden und helft ihnen, die Welt zu retten.

In Miasma Chronicles trifft Echtzeit-Erkundungsspiel auf taktische, rundenbasierte Kämpfe mit RPG-Elementen. In nicht allzu ferner Zukunft. Amerika wurde von einer grausamen Kraft auseinandergerissen, die nur als „Miasma“ bekannt ist. Lernt Elvis kennen, einen jungen Mann, der als Baby in die Bergbaustadt Sedentary gebracht wurde. Von seiner Mutter in die Obhut eines roboterhaften älteren „Bruders“ gelassen und mit einem geheimnisvollen Handschuh ausgestattet, mit dem er das Miasma kontrollieren kann. Begleitet die Brüder auf einer Suche durch ein postapokalyptisches Ödland, um die Antworten zu finden, nach denen sie sich sehnen. Antworten, die den Lauf der Menschheitsgeschichte für immer verändern können.

Stellt in diesem Action-Adventure in herausfordernden Kämpfen euer Können auf die Probe, während ihr die uralten Ruinen einer rätselhaften Zivilisation erkundet. In Legenden erzählt man sich von Acrea, dem Verlorenen Tal, einem wilden und überwucherten Ort, in dem große Macht schlummert. Ihr habt dieses vergessene Land gefunden – und seid gestorben. Nach einer Weile wurdet ihr wie durch ein Wunder wieder zum Leben erweckt, doch das hat seinen Preis: ihr seid nun an dieses Land gebunden. Mit eurem treuen Begleiter Boji an eurer Seite macht ihr euch nun auf, um in diesem verwüsteten und vom Krieg zerrütteten Land das Gleichgewicht wiederherzustellen und eure Freiheit zurückzuerlangen. Dabei erkundet ihr verschollene Städte und die gewaltigen Thronsäle mächtiger Gottkönige. Je tiefer ihr in ihre Geheimnisse vordringt, desto gefährlicher werden die Gegner, die sich euch in den Weg stellen. Taucht in eine Welt ein, die durch eure Entdeckungen und die sich bekriegenden Kräfte ständig im Wandel ist.

Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire | PS4, PS5

* Das Angebot des PlayStation Plus-Spielekatalogs kann in bestimmten Regionen abweichen. Das Angebot für eure Region findet ihr am Veröffentlichungstag im PlayStation Store.