PM: HELLDIVERS 2: Was bisher geschah, sowie kostenlose Story-Updates nach der Veröffentlichung bestätigt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Helldivers-Universum zeichnet sich durch edle Soldaten, heldenhafte Taten und aufrichtigen, unerschrockenen Patriotismus im Angesicht riesiger, Säure spuckender Bug-Monster aus. Der Game Writer Stephen Flowers beschreibt es folgendermaßen:

“Ich persönlich liebe es, für ein Spiel zu schreiben, das Humor bietet und sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Ich hoffe, ich finde bald so ein Spiel …”

Wenn ihr mehr über die Geschichte von Über-Erde und ihren tapferen Verteidigern erfahren wollt, lest weiter.

HELLDIVERS 2 spielt ein Jahrhundert nach den Ereignissen des ersten Teils, als Über-Erde gegen ihre Widersacher – die tödlichen, käferähnlichen Terminiden, die grotesken Cyborgs und die unergründlichen Illuminierten – siegreich hervorgegangen ist. Nachdem die Feinde besiegt und der Galaktische Krieg gewonnen war, begann eine Ära des Friedens und des Wohlstands. Die Helldivers, die Elite-Einsatzgruppe der Über-Erde, wurden nicht mehr gebraucht.

Über-Erde verzeichnete seine friedlichste und wohlhabendste Zeit.

Die gleiche FTL-Reisetechnologie, die heldenhaft den Illuminierten abgenommen wurde, verschaffte Über-Erde Zugang zur Galaxie und wurde seitdem auch für ihre Kolonisierung eingesetzt. Diese Epoche wurde als „Die Große Demokratisierung“ bekannt. Die FTL-Technologie ist auf eine ständige Versorgung mit der wertvollen Substanz E-710 angewiesen, die glücklicherweise in verwesenden Leichen von Terminiden zu finden ist. Selbstverständlich hat Über-Erde Terminiden nach industriellem Maßstab gezüchtet.

Der Erfolg von Über-Erde hängt von der harten Arbeit seiner Bürger ab.

In einer schockierenden Wendung der Ereignisse haben sich die Terminiden von ihren Farmen befreit und beginnen, sich in der Galaxie auszubreiten. Die Streitkräfte der Über-Erde haben sich bemüht, sie auf ihren Farmplaneten einzudämmen, waren aber zahlenmäßig unterlegen. Als schließlich ein mysteriöser neuer Feind auftaucht, bleibt Über-Erde keine andere Wahl, als die Helldivers erneut zu mobilisieren.

Die Roboter sind vollständig mechanisierte Soldaten, wie sie noch nie zuvor gesehen wurden. Doch ihr Emblem ist unheimlich vertraut …

Jetzt liegt es an euch, Helldivers, euren Umhang anzulegen und die Kolonien der Über-Erde ein für alle Mal zurückzuerobern. Ihr werdet diese abscheulichen, Freiheit hassenden Feinde an zwei Fronten bekämpfen, während Über-Erde an einer Lösung für die Terminiden-Plage arbeitet.

Super Earth calls upon the Helldivers once again.

Während die Helldivers die Feinde der Über-Erde bekämpfen, werdet ihr nicht nur das Gesicht der Galaxie verändern, sondern auch den Lauf ihrer Geschichte. Die Über-Erde gibt globale, zeitabhängige Generalbefehle aus, die alle Spieler dazu herausfordern, zusammenzuarbeiten, um große Ziele zu erreichen, deren Ergebnisse die weitere Geschichte beeinflussen werden. Das bedeutet, dass die Story nichts ist, was den Spielern widerfährt, sondern etwas, das die Spieler selbst aktiv erreichen müssen.

“Das Einzigartige an der Story von Helldivers 2 ist, dass sie von der Community angetrieben wird. Die Planung dafür ist eine große Herausforderung – wir haben eine Vorstellung davon, was passieren wird, aber letztendlich können wir nicht kontrollieren, was die Spieler tun. Das finde ich als Spieler natürlich cool, als Game Writer ist das allerdings beängstigend.

Was die Story betrifft, kann ich nur sagen, dass die Galaxie in ein paar Monaten ganz anders aussehen wird als heute.“

Können die Helldivers zusammenhalten, um wichtige strategische Außenposten gegen eine Übermacht zu verteidigen oder große Story-Missionen abzuschließen, bevor eine andere Fraktion zuschlägt? Nicht nur die Zeit, sondern auch das Blut, der Schweiß und die verstümmelten Leichen der Helldivers werden es zeigen.

Damit ist der Kampf um die Vorherrschaft Über-Erdes noch nicht vorbei – eure Zukunft als Helldivers aber sicher! Da wir das Inhaltsangebot des Spiels erweitern, wird es noch so viel mehr geben. Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die Spieler, die im Galaktischen Krieg kämpfen, auch Zeuge der Ereignisse werden, die sich im Rahmen unserer geplanten kostenlosen Updates entfalten. Das Universum von HELLDIVERS 2 wird wachsen und sich verändern, um unseren Spielern frisches Gameplay zu bieten – mit neuen Werkzeugen, neuen Herausforderungen und neuen Bedrohungen aus der ganzen Galaxie.

Helldivers™2 erscheint diesen Donnerstag, dem 8. Februar, für PS5® und PC. Das Spiel kann ab heute für beide Plattformen vorab heruntergeladen werden!

PSN-Konto erforderlich. Gameplay erfordert Internetzugang und eine bezahlte PlayStation®Plus-Mitgliedschaft (separat erhältlich) für PS5®. Die PlayStation Plus-Mitgliedschaft unterliegt einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die bis zur Kündigung automatisch eingezogen wird. Es gelten Altersbeschränkungen. Vollständige Nutzungsbedingungen: play.st/psplus-usageterms.