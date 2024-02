PM: Metro Awakening erscheint für PS VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

ich bin Samar, Associate Game Director bei Vertigo Games. Wir freuen uns riesig, in der heutigen Ausgabe von State of Play unser nächstes Projekt vorzustellen. Wir sind stolz darauf, dass wir in den letzten zweieinhalb Jahren mit der Unterstützung von Deep Silver daran gearbeitet haben, die postapokalyptische Welt von Metro im Jahr 2024 auf PS VR2 zu bringen.

Die besten Videospiele reißen uns aus unserer Welt und versetzen uns in die Rolle eines anderen. Sie lassen uns diese Welt durch deren Augen erleben.

Und die Metro-Reihe versucht kontinuierlich, genau das zu erreichen. Inspiriert von den internationalen Bestsellerromanen von Dmitry Glukhovsky, haben Metro 2033, Metro: Last Light und Metro Exodus bei der Veröffentlichung immersive Erlebnisse aus der Ego-Perspektive abgeliefert. Die Titel versetzen die Spieler unmittelbar in einen verzweifelten Kampf ums Überleben nach einem nuklearen Armageddon.

Metro Awakening ist ein brandneues Metro-Spiel, das exklusiv für VR entwickelt wurde und von den immersiven Funktionen von PS VR2 und dessen Sense-Controllern unterstützt wird.

Es handelt sich um die Vorgeschichte, angesiedelt vor den Ereignissen von Metro 2033, die sowohl einen völlig neuen Blickwinkel für Metro-Fans als auch einen fantastischen Ausgangspunkt für erfahrene VR-Spieler bietet, die bereit sind, die Gasmaske aufzusetzen.

Die brandneue Geschichte spielt im Jahr 2028 und stammt aus der Feder von Dmitry Glukhovsky, dem Schöpfer der Reihe. Ihr schlüpft in die Rolle von Serdar, einem Arzt, und seid in einem klaustrophobischen, verstrahlten U-Bahn-Tunnel des postapokalyptischen Moskaus auf der Suche nach seiner Frau. Während sich Serdar tiefer in das Metro-System wagt, werden sein Mut und seine geistige Gesundheit durch die übernatürlichen Kräfte, denen er begegnet, auf die Probe gestellt und setzen die Ereignisse in Gang, die zu seinem spirituellen Erwachen als etwas ganz anderes führen …

Und wie fühlt sich das alles in VR an?

Dem Kern der Serie treu bleibend, ist Metro Awakening ein intensives First-Person-Adventure, das Survival-, Stealth- und Kampf-Elemente mit einer fesselnden Geschichte verbindet. Ihr erlebt also das atemberaubende Ego-Shooter-Gameplay zum ersten Mal in VR, sucht nach Filtern zum Schutz vor der Strahlung, geratet beim fieberhaften Aufladen eurer flackernden Stirnlampe im Dunkeln in Panik und ladet euer Arsenal von Hand nach, während ihr die vielen Bedrohungen in den Tiefen der Tunnel bekämpft. Dank der adaptiven Trigger und der haptischen Funktionen des PS VR2-Headsets konnten wir beim Ziehen der Waffenabzüge und beim Getroffenwerden von Kugeln taktiles Feedback erzeugen. Es sind genau solche Nuancen wie diese, die die immersiven Erlebnisse mit VR auf ein noch packenderes Level heben.

Bis zur Veröffentlichung von Metro Awakening im Jahr 2024 werden wir noch viele weitere Infos für euch haben und wir fühlen uns geehrt, diese beliebte Reihe zum allerersten Mal auf PS VR2 zu bringen.