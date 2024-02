PM: Sega präsentiert Sonic X Shadow Generations (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es wird Zeit für die Wiedervereinigung des klassischen und des modernen Sonic in einer überarbeiteten Sammlung kultiger Sonic-Level in 2D und 3D!

Heute haben wir Sonic X Shadow Generations vorgestellt, den demnächst erscheinenden Plattformer rund um Sonic the Hedgehog, der halsbrecherische Plattform-Herausforderungen in Geschwindigkeiten bietet, die nur Sonic und Shadow liefern können. Das ist eine „Greatest Hits“-Liste legendärer Sonic-Level in 2D und 3D aus Sonic Generations, die für PlayStation5 und PlayStation 4 überarbeitet und erweitert wurden. Aber das ist längst noch nicht alles – Sonic X Shadow Generations enthält außerdem eine brandneue eigenständige Kampagne für Shadow the Hedgehog, was es zur ultimativen Gameplay-Mischung des klassischen Sonic, des modernen Sonic und Shadow macht.

Die heutige Ankündigung bietet einen Vorgeschmack auf den Titel mit actiongeladenem Material, das die Vorfreude der Fans auf die Erweiterungen steigern wird.

Das ursprüngliche Sonic Generations bietet alten und neuen Sonic-Fans ein unvergessliches Spielerlebnis, da es die Nostalgie der Anfangszeit von Sonic mit dem neuesten, modernen Sonic-Gameplay verbindet. Die Story dreht sich um Sonic und seine Freunde, während ihr Universum ins Chaos gestürzt wird, als eine geheimnisvolle Macht erscheint, die „Zeitlöcher“ erschafft, mit denen Sonic und seine Freunde in die Vergangenheit reisen. Dort begegnet Sonic einigen bekannten Gesichtern wie zum Beispiel einer klassischen Version von sich selbst! Sie müssen zusammenarbeiten, um Gegner zu besiegen, ihre Freunde zu retten und herauszufinden, wer hinter dieser teuflischen Tat steckt.

Zusätzlich zum Remaster des ursprünglichen Sonic Generations können die Fans neue Inhalte genießen und als Shadow the Hedgehog spielen, der parallel zu Sonic auf seine eigene Reise geht.

Shadow feierte sein Debüt im Plattformer Sonic Adventure 2 aus dem Jahr 2001 und kam seitdem in verschiedenen titeln wie Sonic Heroes, Sonic Battle und seinem eigenen Spin-off Shadow the Hedgehog vor. Er wurde als ultimative Lebensform mit unglaublicher Geschwindigkeit, grausamer Stärke und einer seltenen Fähigkeit namens Chaos Control erschaffen, mit welcher er die Kraft eines Chaos Emerald nutzen kann, um die Zeit anzuhalten und einen Warpsprung an neue Positionen auszuführen. Er achtet immer auf mögliche Gefahren für die Welt und beschützt die Erde, um einen alten Freund zu ehren.

Seit ihrem ersten Treffen ist Sonic, Spitzname „Blue Blur“, der Einzige, der mit Shadow mithalten kann – eine Tatsache, die Shadow sowohl fasziniert als auch frustriert und ihn antreibt, das Beste zu geben. Sonic und Shadow sind zwei Seiten derselben Medaille. Sie sind Rivalen, die sich nicht freundlich gesonnen sind, aber sie können ihre Streitigkeiten beilegen, wenn das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht.

Die Spieler tauchen in Shadows dunkle Vergangenheit ein, um zu verstehen, was ihn antreibt, und mehr über ihn als Charakter zu erfahren.

Sonic X Shadow Generations kombiniert das Gameplay vom klassischen und modernen Sonic und Shadow in einer Sammlung beliebter 2D- und 3D-Level aus den letzten 20 Jahren. Sonic Generations wird jetzt für die PlayStation 5- und PlayStation 4-Konsolen modernisiert, während Shadow auf ein eigenständiges Abenteuer geht, das auf eine Weise, wie sie die Fans noch nie gesehen haben, mehr über seinen Hintergrund und seine Fähigkeiten erzählt. Diese ultimative Sonic-Feier sieht dank überarbeiteter Grafiken besser aus als jemals zuvor.

“Mit Sonic x Shadow Generations wollten wir Sonic Generations auf PS5 und PS4 bringen, indem wir eine brandneue Shadow-Story mit der ursprünglichen Geschichte verbinden.

In Shadows Teil des Spiels lernen die Spieler diesen Charakter besser kennen und verstehen, was ihn antreibt. Das wird die ultimative Feier des Gameplays rund um den klassischen Sonic, den modernen Sonic und Shadow, die sicher allen Fans gefallen wird.”

Weitere Infos kommen noch in diesem Jahr. Bleibt dran für mehr zu Sonic X Shadow Generations!