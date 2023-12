PM: PlayStation-Neuheiten im Januar: Diese Spiele erwarten euch zum Jahresstart (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auch im neuen Jahr dürfen wir uns alle selbstverständlich wieder auf neue Spiele freuen, die Entwicklerstudios aus aller Welt veröffentlichen werden. Und auf die ersten Highlights müssen wir nicht lange warten! Bereits zum Jahresstart im Januar 2024 bekommen wir so einige Titel geboten, auf die ihr definitiv einen Blick werfen solltet. Was bald auf euch zukommt, erfahrt ihr in unserer Monatsvorschau.

Den Auftakt macht die Rückkehr der legendären Prince-of-Persia-Reihe von Ubisoft. Fast 14 Jahre nach dem Release von The Forgotten Sands – damals noch für PlayStation 3 – steht mit Prince of Persia: The Lost Crown ein brandneuer Action-Adventure-Plattformer in den Startlöchern. In der Geschichte, die im mythologischen Persien angesiedelt ist, übernehmt ihr die Rolle von Sargon, der sich – mit eurer Hilfe – von einem talentierten Schwertkämpfer zu einer wahren Legende entwickelt.

Die Spiele von Prince of Persia sind mitunter für Fähigkeiten bekannt, mit denen ihr die Grenzen von Raum und Zeit beeinflussen könnt. Und die dürfen natürlich auch in The Lost Crown nicht fehlen. Führt mächtige Kombinationen aus, besiegt die Kreaturen der persisch angehauchten Spielwelt, löst knifflige Rätsel und erfahrt mehr über die Vergangenheit dieses verfluchten Ortes. Vorbesteller der Deluxe Edition können übrigens schon drei Tage früher mit dem Spiel loslegen!

Prince of Persia The Lost Crown Deluxe Edition

59,99 Euro

Erinnert ihr euch noch an Bulletstorm? Der Shooter von Entwickler People Can Fly ist erstmals im Jahr 2011 erschienen und sorgte damals vor allem wegen seines „kreativen Gemetzels mit rasanten Schießereien“ für Aufsehen. Ab dem 18. Januar 2024 könnt ihr das Spiel nun auf völlig neue Art und Weise erleben – und zwar in der virtuellen Realität! Alle Besitzer eines PlayStation VR2-Headsets dürfen sich mit Bulletstorm VR also auf spektakulären Nachschub vorbereiten.

Bulletstorm VR bietet allerdings nicht nur die Geschichte des hitzköpfigen Weltraumsöldners Grayson Hunt aus dem Hauptspiel, mit dem ihr auf einen brutalen Rachefeldzug über den verlassenen Ressortplaneten Stygia ziehen werdet, sondern auch exklusive Inhalte, die nur in der VR-Version zu finden ist. Hier steht Trishka Novak im Mittelpunkt, mit der ihr mutierte Horden in zwei neuen Levels bekämpft. Alle PlayStation-Plus-Mitglieder sparen bei einer Vorbestellung im PlayStation Store übrigens 10%.

Bulletstorm VR

39,99 Euro

Kurz nach dem Jahreswechsel hat auch Naughty Dog ein echtes Highlight für euch! Denn mit The Last of Us Part II Remastered erscheint die preisgekrönte und emotionale Geschichte von Ellie und Abby nun auch für PlayStation 5. Und es gibt zahlreiche Gründe, warum ihr diese Neuauflage nicht verpassen dürft. Neben grafischen Verbesserungen, 4K-Auflösung, kürzeren Ladezeiten und DualSense-Support, hat das Team mehrere brandneue Inhalte in das Spiel gepackt.

Eine Herausforderung erwartet euch unter anderem in No Return – einem Roguelike-Survival-Modus, der exklusiv in der Remastered-Version spielbar sein wird. Wählt einen der unterschiedlichen Charaktere aus dem The-Last-Of-Us-Universum aus und kämpft in jedem Durchgang erneut ums Überleben. Verschiedene Schauplätze, Gameplay-Fähigkeiten und Bosskämpfe sorgen dabei für Abwechslung.

Das war aber noch nicht alles. Mit den „Verlorenen Levels“ stellt Naughty Dog noch weitere Inhalte zur Verfügung, die aus dem damaligen Originalspiel herausgeschnitten wurden. Dank der Entwickler-Kommentare erhaltet ihr außerdem einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung. Ein Vorteil für alle Besitzer der PS4-Version von The Last of Us Part II: Ihr könnt euch das PS5-Upgrade schon für 10 Euro holen!

The Last of Us Part II Remastered

49,99 Euro

Zurück in den Gerichtssaal geht es mit der Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy von Capcom. In der umfangreichen Sammlung schlüpft ihr diesmal nicht nur in die Rolle des legendären Phoenix Wright, sondern auch in die Rolle von Apollo Justice, der als junger Anwalt in die Fußstapfen seines Mentors treten möchte. Und es gibt wieder einige knallharte Fälle im Text-Adventure zu lösen.

Die Trilogie bietet insgesamt 14 Episoden, die bisher in den Spielen von „Apollo Justice: Ace Attorney“, „Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies“ und „Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice” zu finden waren. Zwei Spezialepisoden, die lediglich als DLC erhältlich waren, sind ebenfalls dabei. Damit warten also 16 Geschichten auf euch! In den Extras könnt ihr euch zudem die Musik der Spiele anhören oder Illustrationen und einen Prolog-Anime ansehen.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Passend zum 30. Jubiläum der Tekken-Reihe dürfen sich Fans ab dem 26. Januar 2024 mit Tekken 8 über das nächste Kapitel des Kampfspiels freuen! Und an Inhalten wird es definitiv nicht mangeln. In der Kampagne sowie den Charakter-Episoden erfahrt ihr mehr über die Geschichte und Hintergründe des Tekken-Universums. Insgesamt 32 Kämpfer stehen zum Launch im Roster bereit. Neben bekannten Veteranen wie Jin, Lili, Paul, Asuka, Hwoarang oder Nina, sind auch die Neulinge Reina, Victor Chevalier und Azucena Ortiz bereit für den Kampf.

Wenn ihr noch mehr zum Gameplay und den Spielmodi von Tekken 8 wissen möchtet, dann schaut mal bei unserer Vorschau im PlayStation Blog vorbei. Wir hatten nämlich bereits vorab die Gelegenheit, ein paar Neuerungen des Kampfspiels unter die Lupe zu nehmen. Allerdings könnt ihr auch schon selbst einen Blick auf Tekken 8 werfen. Im PlayStation Store findet ihr ab sofort nämlich eine Demo, die euch einen kleinen Vorgeschmack auf die Vollversion liefert.

Tekken 8 Ultimate Edition

119,99 Euro

Auch Rollenspiel-Fans kommen zum Jahresstart voll auf ihre Kosten. Das Entwicklerteam von Ryu Ga Gotoku Studio wird mit Like a Dragon: Infinite Wealth den bereits neunten Hauptteil der RPG-Reihe herausbringen. Die Geschichte ist nach den Ereignissen von Yakuza: Like a Dragon und dem zuletzt veröffentlichten Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name angesiedelt. In den Hauptrollen werden Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu zu sehen sein, die als Protagonisten vorheriger Spiele bei allen Anhängern vermutlich bestens bekannt sind.

Eine Besonderheit von Like a Dragon: Infinite Wealth sind diesmal auch die Schauplätze des Titels. Wir werden uns nämlich nicht nur an verschiedenen Orten in Japan wiederfinden, sondern können zum ersten Mal auch Honolulu auf Hawaii erkunden! Natürlich dürfen dabei die Nebenaktivitäten nicht fehlen, für die die „Like a Dragon“-Saga berühmt ist. Abseits der Hauptmissionen stehen zahlreiche verrückte Minispiele und Jobs bereit, mit denen ihr sehr viel Zeit verbringen könnt.

Like a Dragon: Infinite Wealth

69,99 Euro

Wenn ihr noch mehr zu den Neuerscheinungen im Januar wissen möchtet, dann checkt mal den PlayStation Store aus. Dort findet ihr alle Highlights, die wir euch gerade vorgestellt haben, und noch weitere Titel, die in den kommenden Wochen erscheinen. Mit welchem Spiel werdet ihr im Jahr 2024 starten? Schreibt es uns in den Kommentaren!