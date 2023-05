PM: RPG-Deckbuilder Cross Blitz erzählt noch dieses Jahr im Early Access spannende Geschichten durch strategisches Kartenspiel (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

RPG-Deckbuilder Cross Blitz erzählt noch dieses Jahr im Early Access spannende Geschichten durch strategisches Kartenspiel

Spannung, Unterhaltung, Abenteuer – Wer die Karten richtig spielt, bekommt all das und mehr!

PARIS – 25. Mai 2023 – Publisher The Arcade Crew (The Last Spell, Infernax, Blazing Chrome) und das Entwicklungsstudio Tako Boy Studios haben heute bekannt gegeben, dass der RPG-Deckbuilder Cross Blitz seine Rundenkämpfe noch dieses Jahr im Early Access auf dem PC austragen wird. Neben einer Reihe miteinander verwobener Story-Abenteuer verfügt der Titel auch über einen Roguelite-Modus und kann schon jetzt die eigene Steam-Wunschliste bereichern.

In Cross Blitz steuert man eine Gruppe exzentrischer Charaktere auf ihren abgedrehten Abenteuern. Die Figuren verfügen nicht nur über einzigartige Persönlichkeiten, sondern auch über ebenso einzigartige Kampfstile, die in den schnellen Karten-Kämpfen zum Einsatz kommen. Der heutige Ankündigungstrailer weckt Abenteuerlust und gibt einen kleinen Einblick in die Kampagne und den Roguelite-Modus:

Tusk Tales ist ein vollkommen eigenständiger Modus, in dem eine sich stets verändernde Insel zum unendlichen Wiederspielen einlädt. Rüstet eure Spielfigur aus und stellt euch einer immer schwerer werdenden Herausforderung – Jede Entscheidung könnte die Rettung bedeuten oder euch ins Verderben stürzen.

Cross Blitz Features von A-Z:

Das Early Access Debüt von Cross Blitz wird bereits mit der vollen Ladung Kartenkampf starten und durch die Updates wird das Spielspaß-Füllhorn immer voller. Um stets auf dem Laufenden zu bleiben und zu sehen, welche Asse Tako Boy Studios noch im Ärmel hat, sollte man das Spiel auf die Steam-Wunschliste setzen und @TheArcadeCrew und @takoboystudios auf Twitter folgen.

Über The Arcade Crew

The Arcade Crew produziert und verlegt aufregende Indies und innovative Spiele kreativer Teams aus aller Welt. Dabei verfolgt die Crew einen “Gameplay-First”-Ansatz und fokussiert sich auf höchste Qualität.

Zu den ikonischen Projekten der Crew zählen Blazing Chrome und Vengeful Guardian: Moonrider von JoyMasher, Infernax von Berzerk Studios, The Last Spell von Ishtar Games und Young Souls von 1P2P. Die Crew arbeitet an einer Vielzahl neuer Spiele für 2023 und darüber hinaus.

The Arcade Crew ist eine eigenständige Abteilung von Dotemu mit Sitz in Paris.

Unter http://www.thearcadecrew.com kann man Teil der Crew werden.

Über Tako Boy Studios

Tako Boy Studios wurde 2018 von Tom Ferrer und Phil Giarrusso gegründet und erschafft als unabhängiges Entwicklungsstudio unterhaltsame Spiele mit farbenfrohen, eigenwilligen Charakteren. Indem es auf Inspirationen aufbaut und den Spielen einen eigenen Twist gibt, erschafft das Studio einzigartige, vor Charm triefende Welten.

Tako Boy Studios arbeitet momentan an dem rundenbasierten Card-Battler-RPG Cross Blitz und hat zuvor Candies ‘n Curses veröffentlicht.

Weitere Informationen findet man unter https://www.takoboystudios.com/

.