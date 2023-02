PM: Demeo ist ein PS VR2-Tabletop-RPG für alle, die sich noch nicht an Tabletop-RPGs herangetraut haben (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir bei Resolution Games lieben Tabletop-Roleplaying-Games genauso sehr wie ihr. Vielleicht sogar noch mehr! Schließlich entwickelt man ein Spiel wie Demeo nicht, ohne ein paar hundert Nächte an einem Küchentisch mit Würfeln und Kämpfen gegen Grottenschrate verbracht zu haben.

Doch auf jeden Tabletop-Fan da draußen kommen Dutzende Tabletop-interessierte Spieler, die das Hobby gern mal ausprobieren würden, aber von den Unmengen an Wälzern voller Text und Regeln überfordert sind, die sie dafür lesen müssten. Und das noch, bevor sie überhaupt einen Charakter erstellt haben! Demeo wurde für gestandene Tabletop-Spieler geschaffen– aber auch für absolute Tabletop-Neulinge.

Zusammengefasst ist Demeo ein Tabletop-Fantasy-Spiel für jedermann.

Um den Einstieg in das Pen-and-Paper-RPG-Erlebnis übersichtlicher zu gestalten, stehen bei uns die Grundlagen dessen im Fokus, was diese Spiele großartig macht: herausfordernde Monster, einzigartige klassenbasierte Fähigkeiten, eine spannende Geschichte und das gemeinsame Spiel mit Freunden. Auf dieser Basis haben wir Demeo so gestaltet, dass diese Elemente auf leicht zu verstehende Weise präsentiert werden, damit das Spiel stetig vorangeht. (Strategie ist zwar wichtig, aber nichts ist schlimmer, als 15 Minuten lang warten zu müssen, bis der Magier auf Stufe N zu deiner Linken seinen Zug beendet hat.)

Um die Aktionen intuitiver zu gestalten, werden die verfügbaren Optionen für jedes Partymitglied auf Karten dargestellt, die jeder in seinem Zug legen kann. Anstatt sich ein Dutzend möglicher Aktionen merken zu müssen, die ein Spieler zur Verfügung hat (oder Zauberlisten auswendig zu lernen oder sich zu merken, welche Vorteile der Charakter durch magische Waffen erhält), wird nun jede mögliche Aktion auf klare, leicht verständliche Weise auf einer Karte dargestellt, wodurch das Spiel stetig vorangeht.

Manche dieser Karten, wie der Pfeil des Jägers, werden nach jedem Zug wieder aufgefüllt und stellen somit die Standardaktion der jeweiligen Klasse dar. Die meisten Karten – vom gigantischen Feuerball des Zauberers bis hin zu Heiltränken und Durchlader-Ballisten– können nur einmal verwendet werden, was der Spielstrategie eine weitere entscheidende Ebene hinzufügt. Natürlich könntet ihr diese Schriftrolle einsetzen, um den Elfen-Bogenschützen zu verzaubern, damit er an eurer Seite kämpft, aber vielleicht hebt ihr sie doch lieber auf, damit später in einem Raum voller Spinnen ein Eis-Elementar eure Befehle ausführt?

Bei Tabletop-Spielen braucht man auch immer ein bisschen Glück, und da ist Demeo nicht anders. Statt eines ganzen Sacks voller Würfel mit unterschiedlichen Seitenzahlen, die über Treffer, Schaden und mehr bestimmen, verfügt Demeo über ein deutlich abgespecktes Würfelsystem. Ein einzelner Würfel mit drei unterschiedlichen Symbolen entscheidet darüber, ob ein Spieler trifft, verfehlt oder einen kritischen Treffer landet – und ihr habt es sicher bereits erraten: Wenn ihr auf PlayStation VR2 spielt, fühlt sich das virtuelle Würfeln genauso gut an wie in der Realität.

Dank der Leistungsfähigkeit von PS VR2 spricht das Demeo-Erlebnis die Sinne auf Arten an, die bisher schlicht ein Ding der Unmöglichkeit waren. Die Haptik der PlayStation VR2-Sense-Controller sorgt dafür, dass sich das Hochheben eurer Miniaturen tatsächlich real anfühlt. Und wenn euer Held von einem der vielen Monster besiegt oder getötet wird, werdet ihr das durch die Vibrationen des PS VR2-Headsets nie wieder vergessen.

Die gemeinschaftliche Erfahrung eines Spieleabends wird täuschend echt durch ein Gameplay nachempfunden, das von Besprechungen in der Gruppe und kollaborativen Strategien profitiert – zugleich ist Demeo aber ein Erlebnis, das man auch solo genießen kann. Denn wie jeder TTRPG-Fan weiß, ist manchmal die größte Herausforderung eines Tabletop-Abends, die Zeitpläne aller Gruppenmitglieder unter einen Hut zu bringen. Mit Demeo könnt ihr euer Bedürfnis nach Tabletop-Spielen auch dann erfüllen, wenn ihr gerade keine Mitspieler zur Verfügung habt. Eines der größten Komplimente, die wir bekommen, stammt von Spielleitern, die uns erzählen, dass sie Demeo als Ersatzprogramm verwenden, wenn in einer Woche ein Gruppenmitglied fehlt. Statt einen One-Shot zu leiten, der ihre Tabletop-Kampagne nicht weiterbringt, wenn Spieler fehlen, spielen sie mit dem Rest der Gruppe lieber Demeo. Und das haut uns einfach um.

Demeo bietet eine detailreiche Welt voller unterschiedlicher Umgebungen und hinterhältiger, verderbter Bösewichte– doch für euch als Spieler ist es eine Welt, in die ihr eintaucht, ohne sie Schritt für Schritt selbst aufzubauen. Es bedarf keines Dungeon-Masters, der schnell improvisieren und zwischen Regeln, Monstern und allen Ideen, mit denen Spieler ihn kontrontieren, den Überblick behalten muss. Es sind zwar fünf komplette Abenteuer enthalten, doch Demeo ermöglicht es Spielern auch, ihr Abenteuererlebnis selbst zu gestalten. Jede Sitzung in einem der vorgefertigten Abenteuer ist einzigartig durch zufällig zusammengestellte Level, zufällige Monster- und Schätze-Verteilung, unterschiedliche Aktionskarten im Spiel, und die Möglichkeit, unterschiedliche Helden in beliebiger Konstellation zu kombinieren.

Wir waren schon immer begeistert von einem guten Dungeon-Crawl– deshalb haben wir ein Erlebnis entwickelt, das euch ermöglicht, direkt einzusteigen, selbst wenn ihr in eurem Leben noch nie mit einem W20 gewürfelt habt. Wenn das für euch nach Spaß klingt, können wir es gar nicht erwarten, euch in der Welt von Gilmerra willkommen zu heißen! Demeo ist jetzt für PS VR2 erhältlich.