PM: Fantavision 202X für PS VR2 und weitere Highlights aus Japan enthüllt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns heute sechs neue Titel für die PS VR2 zu präsentieren, die den Spielern Multiplayer-Kämpfe, rhythmusbasierte Auftritte, mystische Bündnisse und einen Krimi bieten. Aber genug der Erklärungen, hier erfahrt ihr mehr.

Entwickler: Cosmo Machia Inc.

Herausgeber: Cosmo Machia Inc.

Veröffentlichungsdatum: 22. Februar 2023

Fantavision wurde ursprünglich im Jahr 2000 für die PlayStation 2 veröffentlicht und ist ein auf Feuerwerk basierendes Rätsel-Spiel. Nun kehrt das Spiel als brandneuer Titel für PS VR2 zurück, unterstützt von der Unreal Engine. Das Spiel ist eine künstlerische Kombination aus Action, Shooting, Strategie und Rätseln. Mit dem PS VR2-Headset und dem PS VR2 Sense-Controller könnt ihr den Sternenhimmel mit einem funkelnden Feuerwerk erleuchten. Dank des einfachen, aber süchtig machenden Spielprinzips wird es nicht lange dauern, bis ihr die Steuerung beherrscht.

Das Hauptziel des Spiels ist es, mindestens drei Feuerwerkskörper der gleichen Farbe zu fangen und in den Nachthimmel zu schießen. Ihr könnt auch Feuerwerkskörper in verschiedenen Farben gleichzeitig fangen, indem ihr Wild Fireworks verwendet und sie mit Daisy Chain abschießt. Auf diese Weise lassen sich mehrere Farben miteinander kombinieren und ihr könnt dabei Gegenstände sammeln, um den Bonusmodus Starmine zu starten. In PS VR2 fangt ihr Feuerwerkskörper, indem ihr auf sie zielt und den Abzug drückt. Mit der Kreis-Taste könnt ihr sie dann abschießen.

Zusätzlich zum Einzelspielermodus ist auch ein Wiederholungsmodus verfügbar. Ihr könnt den Blickwinkel der Kamera für unglaubliche Wiederholungen ändern, die Zeit anhalten, um die Show zu genießen, verschiedene Effekte hinzufügen und noch vieles mehr. Zudem könnt ihr die Vibrationen des Feuerwerks durch ein haptisches Feedback erleben, sodass ihr das atemberaubende Feuerwerk in vollen Zügen genießen könnt.

Entwickler: Thirdverse

Herausgeber: Thirdverse

Veröffentlichungsdatum: 22. Februar 2023

In Altair Breaker für PS VR2 erwartet euch Multiplayer-Schwertkampf-Action. Die von der KI geschaffene virtuelle Welt Altair war einst eine wunderschöne Inselgruppe, die von einem Meer aus Wolken bedeckt war. Umgeben von den Trümmern ihrer einstigen Inselgruppe, bleibt nur noch eine schwebende Insel übrig. Auf ihren Ruinen tummelt sich eine experimentelle Kampf-KI, die von einer völlig autonomen Waffe namens Laws-Zero gesteuert wird. Begebt euch auf die Reise zu diesem gefährlichen Ort und stellt euch diesen bösartigen Kreaturen.

Ihr seid gut ausgerüstet und nicht allein. Schließt euch mit bis zu drei anderen Spielern zusammen, um diese Killermaschinen gemeinsam zu bekämpfen und die Welt zu erkunden. Gleitet durch die Luft und klettert Wände hoch, während ihr die Insel durchstreift. Stürzt euch in den Kampf, indem ihr die volle 360-Grad-Bewegungsfreiheit und auch vertikale Räume zu eurem Vorteil ausnutzt. Führt Luftkombos und Angriffe mit Wirkbereich aus, nutzt Spezialfähigkeiten und vieles mehr. Pariert oder blockt Schläge mit eurem Schild ab und schneidet eure Gegner dann im perfekten Timing mit einem Schwerthieb in zwei Hälften.

Entwickler: Amata K.K

Herausgeber: Amata K.K

Veröffentlichungsdatum: 22. Februar 2023

Amata K.K., die Macher des Flucht-Abenteuers Last Labyrinth, kehren mit einer neuen fesselnden Koop-Geschichte zurück. Als VR-Spieler gelangt ihr in eine nahezu realwirkende Parallelwelt, in der Gefahren und Geheimnisse auf euch lauern. Ihr schließt euch mit Hal zusammen, einem Schreinmädchen, das auf der Insel Onogoro lebt. Sie lebt nicht allein auf der Insel: Fünf riesige, tödliche Kamis bewohnen ebenfalls die Insel. Es gilt, diese wilden Ungeheuer zu bändigen, Rätsel zu lösen und den Drahtzieher des Chaos, Arakida Masatake, aufzuhalten.

Teamarbeit ist für euren Erfolg entscheidend. Während ihr die legendäre Himmelswaffe tragt, die Objekte manipulieren und Ki nach der Absorption abfeuern kann, können einige Rätsel nur von Hal und andere nur von euch gelöst werden. Außerdem teilt ihr eure Gesundheit mit Hal, weshalb es für euch als Team umso wichtiger ist, Verletzungen zu vermeiden. In kritischen Situationen könnt ihr Hal die Hand reichen, um euch zu heilen. Verpasst also auf keinen Fall ihren Hilferuf.

The Tale of Onogoro verbindet traditionelle japanische Kultur mit Steampunk-Elementen und verspricht eine einzigartige Welt voller Rätsel und spannender Kämpfe.

Entwickler: Gemdrops, Inc.

Herausgeber: Gemdrops, Inc.

Veröffentlichungsdatum: 22. Februar 2023

In diesem Rhythmus-Spiel für PS VR2 (und PS VR) könnt ihr zu 15 beliebten Songs des virtuellen YouTubers Kizuna AI jubeln. Ihr habt auch die Möglichkeit, das Ganze auf dem Bildschirm auf der PS5 und PS4 mit einem DualSense-Controller bzw. einem DUALSHOCK 4-Controller zu erleben und zu genießen. Verwendet eure PS VR2 Sense-Controller (oder PS Move-Controller auf PS VR) als Stiftlampen, um farbige Kästchen im Takt von Kizuna KIs Auftritt auf der Bühne zu treffen. Alternativ könnt ihr euch im Ansichtsmodus frei auf der Bühne bewegen.

Nach der Veröffentlichung des Spiels ist eine Reihe weiterer DLCs geplant. Dazu gehören zusätzliche Lieder, zusätzliche Kostüme, die gesangsspezifische KI #kzn (Kizuna-chan) und die Implementierung von Liedern von #kzn-chan.

Entwickler: MyDearest Inc.

Herausgeber: Perp Games

Veröffentlichungsdatum: 22. Februar 2023

Dieses VR-Ermittlungsspiel bietet ein fesselndes Filmerlebnis und eine epische Geschichte von MyDearest, den Machern von Tokyo Chronos und Altdeus: Beyond Chronos für PS VR. Die Handlung spielt in einer weit entfernten Zukunft in Astrum Close, einer maritimen Stadt mit einer Kriminalitätsrate von 0,001 %. In dieser “paradiesischen” Stadt, in der alle Verbrechen durch “Träume” verhindert werden, wird der Gründer der Stadt, Professor Rumford, ermordet – ein Verbrechen, das niemals hätte passieren dürfen. Der Sonderbeauftragte Hal Scion wurde von der Stadt angewiesen, in dieser ungewöhnlichen Situation zu ermitteln. Warum wurde der Professor ermordet? Was passiert in dieser wunderschönen Stadt? Ein Uhrenturm, dessen Zeiger sich 12 Jahre lang nicht bewegt hatten, ist nun wieder in Gang gekommen. Wenn die letzte Glocke läutet, bleiben nur noch sieben Tage übrig.

In der Rolle von Hal ist es euer Hauptziel, den Fall zu lösen. Die Ermittlung findet mithilfe von Memory Dive statt. Diese Fähigkeit erlaubt es dem Spieler, in die Vergangenheit einzutauchen, indem mit der linken Hand Gegenstände berührt und die Erinnerungen des Besitzers wieder zum Leben erweckt werden. Auch die Gegenwart kann verändert werden, indem man in die Handlungen des Besitzers in dem Moment eingreift, in dem sich sein Schicksal entscheidet. Eine hilfreiche Verbündete, die die Ermittlungen unterstützt, ist Lily. Sie ist als Navigationsroboter immer bei Hal und kann unerwartete Hinweise geben. Wenn ihr bei euren Ermittlungen nicht weiterkommt, könnt ihr euch immer auf Lily verlassen, die nie von eurer Seite weicht.

Neben dem Tatort umfasst das Ermittlungsfeld auch die wunderschöne Welt des Augmented Dreaming. Hier werden die Träume der Menschen integriert, sobald auf das Netzwerk zugegriffen wird. Eines der Hauptmerkmale dieses Spiels ist, dass ihr VR-Räume mit völlig unterschiedlichen Atmosphären genießen könnt: Die reale Welt, in der sich der Vorfall ereignet hat, und die Welt des Augmented Dreaming, in der der geistige Frieden gewahrt wird. Ermittelt in der zweigeteilten Welt und geht dem mysteriösen Vorfall auf den Grund.

Entwickler: Thirdverse

Herausgeber: Thirdverse

Veröffentlichungsdatum: Wird noch bekannt gegeben

Eine digitale Katastrophe unbekannten Ursprungs hat die Welten verschiedener Actionspiele plötzlich ins Nichts gestürzt. Nun sind die Helden dieser Welten gezwungen, gegeneinander anzutreten. Sie müssen eine Game-Engine erlangen, mit der sie ihre Heimat retten können. In diesem taktischen Multiplayer-Shooter tretet ihr in intensiven 5v5-Schlachten gegeneinander an. Jedes Spiel verläuft über mehrere Drei-Minuten-Runden. Hierbei versucht eine angreifende Gruppe Sprengstoffe zu platzieren und zu zünden, während Verteidigungskräfte versuchen sie aufzuhalten. Jeder Held verfügt über eine spezielle Waffe und drei besondere Fähigkeiten, die durch spezielle Bewegungen mit dem PS VR2 Sense-Controller aktiviert werden. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Koordination eurer gemeinsamen Fähigkeiten. Weitere Spielmodi sind für zukünftige Updates geplant. Außerdem wird X8 Crossplay unterstützen.