PM: MONOPOLY MADNESS BRINGT DAS MONOPOLY-ERLEBNIS IN DIE ARENA (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 21. Oktober 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass am 9. Dezember mit MONOPOLY Madness eine Videospiel-Neuinterpretation des ikonischen Brettspiels erscheinen wird. Das Spiel wird auf Xbox One, Xbox Series X|S*, PlayStation®4, PlayStation®5*, Nintendo SwitchTM, Stadia, sowie für Windows PC via Ubisoft Store verfügbar sein, zusätzlich mit Abonnement von Ubisoft+** auf PC und Stadia.

Ein begleitender Trailer kann inkl. Embedded-Code unter folgendem Link gefunden werden:

Die AT-Version des Trailers gibt es hier.

In MONOPOLY Madness wird um den Kauf und die Verbesserung der Immobilien in MONOPOLY konkurriert, während Mr. Monopoly in seinem verdienten Urlaub ist. Es wird gegen bis zu 5 andere Spieler:innen in kürzeren Runden angetreten, wodurch ein rasantes Echtzeitrennen auf den chaotischen Straßen von MONOPOLY City entsteht, ganz ohne die Begrenzungen eines Spielbretts. Dabei werden auf der ganzen Karte Geld und andere Ressourcen gesammelt, um damit Immobilien zu kaufen und zu verbessern. Je mehr Immobilien jemand besitzt, desto mehr Punkte bringen diese ein, wodurch die Spielenden der Ziellinie im Rennen um Reichtum stetig näherkommen. Auf dem Weg können Power-Ups wie Bulldozer, Presslufthammer und mehr, durch Community Chests eingesammelt und gegen Gegner verwendet werden, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Dennoch müssen die Spieler:innen auf zufällige Ereignisse achten, die jeder Zeit passieren können und jede Spielsession noch unvorhersehbarer machen.

20 neue spielbare Charaktere, die von den klassischen MONOPOLY-Spieltokens inspiriert sind, können in vier einzigartigen Umgebungen mit eigener Atmosphäre und Architektur gespielt werden. Darunter die kultige Stadt unterteilt in Night Life, Beach Town und Cozy Falls. Jede Umgebung verfügt über mehrere Ebenen und Layouts, wodurch insgesamt 20 verschiedene Arenen bereitstehen.

Mehr Informationen über Monopoly Madness gibt es unter: https://www.ubisoft.com/r/monopolymadness

Aktuelle Informationen über alle Ubisoft-Titel sind hier zu finden:news.ubisoft.com

*Erhältlich auf Playstation®5 und Xbox Series X|S durch Abwärtskompatibilität

**Ubisoft+ auf Stadia und Luna setzen den Multi Access-Plan und eine Account-Verbindung voraus. Regionale Restriktionen gelten.

©2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.