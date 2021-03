Hoplegs: Demo des ungewöhnlichen Plattformers auf Steam verfügbar

PC Switch XOne

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit ein paar Tagen könnt ihr auf Steam die Demo des skurrilen Jump ’n’ Runs Hoplegs des schwedischen Indie-Entwicklers WhyKev (aka Kevin Andersson) herunterladen und spielen. Wobei ihr hier weder springt noch rennt. Zumindest nicht im klassischen Sinne, denn euer Charakter Hoppus ist eine Kiste.

Dem Zauberlehrling Hoppus unterlief beim Zauberwirken ein Lapsus, und ehe er sich versah, hatte er sich in eine Kiste mit vier Beinen verwandelt, die nun ganz allein die Welt retten muss. Der Clou ist das ungewöhnliche Steuerungskonzept des Spiels: Ihr steuert jedes von Hoppus’ Beinen, die an den vier Seiten der Kiste angebracht sind, mit einer der Tasten des Controllers (A, X, Y, B), und probiert so, das Ende jedes Levels zu erreichen.

Derzeit lässt sich das Spiel nur im Solo-Modus ausprobieren, später werden dann noch ein Versus- und ein Koop-Modus hinzugefügt – jeweils im Split-Screen – sowie ein Level-Editor.

Das fertige Spiel soll im zweiten Quartal auf Steam erscheinen und zu einem späteren Zeitpunkt für Nintendo Switch und Xbox One umgesetzt werden.