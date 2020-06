PM: Pistol Whip erscheint auf PS VR am 28. Juli (Sony Playstation Blog)

PC PS4

Kommen wir direkt zu den guten Nachrichten: Wir freuen uns, heute anzukündigen, dass Pistol Whip am 28. Juli 2020 auf PS VR mit seinem aktuellen Soundtrack mit 15 Teilen veröffentlicht wird, einschließlich der von Fans geliebten DLC-Szenen wie Full Throttle und der brandneuen Religion.

Als wir die ersten Prototypen für Pistol Whip, unseren ersten Action- / Rhythmus-FPS, entwickelten, hatten wir ein Spiel im Style vom Soundtrack von John Wick im Kopf. Als wir Kannibalen Records fanden, ein Musiklabel (und ein kanadisches Indie wie wir), das für seinen hardcore, aber filmischen elektronischen Sound bekannt ist, war es Liebe auf den ersten Blick. Dies ist die Musik von Actionfilmen und nun auch die Musik von Pistol Whip.

Black Magic

Schaltet den Sound ein, um die GIFs unten zu genießen!

Black Magic war der erste Kannibalen-Track, den wir in das Spiel gepackt haben. Wir wussten direkt, dass es zu dem John Wick-Vibe past. Eine harter, treibender Bass und ein „Come Get Some“ -Sample von Army of Darkness wird euch mit der Energie eines unaufhaltsamen Actionhelden umwerfen.

Für die meisten Pistol Whip-Tracks haben wir einige Änderungen vorgenommen, um den Song besser an das Spiel anzupassen. Dabei wurden langsamere Tempi, Dead Zones und alles, was wir nicht für den Action-Helden-Stil hielten, herausgeschnitten. Für Black Magic haben wir den Anfang verändert, um mit einem instrumentalen Dröhnen zu beginnen. Wir hatten dabei die Atmosphäre von Chinatown im Kopf – was auch unsere Pistol Whip-Szene wird.

Sobald wir Song und das Setting hatten, hörte das Designteam das Ganze immer wieder an und begann, die Struktur und die Motive der Musik zu entwerfen. So entstanden die Bausteine ​​des Levels. Unterschiedliche Geräusche in der Musik lassen dabei auf verschiedene Arten von Feinden und Regionsgrößen schließen. Ruhigere Teile führen zu engen Gassen, während schnellere Bereiche der Musik euch Feinde in alle Richtungen entdecken lassen.

Von dort aus wurde dann die Musik in die Spiel-Engine gebastelt und die Designer konnten dem Ganzen zusätzliche Schnörkel hinzufügen, wie z. B. Hindernisse oder Animationen. Alles wird von Hand platziert und mit dem Takt der Musik synchronisiert, wobei das Verhalten und die Wege der Feinde manuell für den von der Time Crisis inspirierten Arcade-Style erstellt werden. Hindernisse können euch zum Ausweichen, Torkeln und Tanzen zwingen. Das alles, um euch den Weg zu weisen oder für mehr Ablenkungen während einer Schießerei zu sorgen.

Während sich die Musik in Black Magic aufbaut, schieben wir mit jedem Schlag mehr Feinde ein und erhöhen so das Tempo ihrer Spawns bis zum Höhepunkt, der euch herausfordern wird. Und wartet erstmal ab, bis ihr den großen Boss entdeckt, den ihr mit eurer Pistole umhauen könnt.

Das alles ist nur ein Teil von dem, was in nur einer einzigen Pistol Whip-Szene steckt. Wir werden auf PS VR mit 15 handgefertigten Szenen und noch mehr in den kommenden Monaten starten. Pistol Whip ist nicht nur ein Rhythmus-Spiel, sondern ein von Musik angetriebenes Action-FPS mit aufwändigen Szenen und einzigartigen Umgebungen. Synchronisiert euch mit der Musik und werdet zum ultimativen Action-Helden, wenn Pistol Whip am 28. Juli 2020 auf PlayStation VR erscheint.