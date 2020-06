PM: SUMMER SALE IM UBISOFT STORE BIETET BIS ZU 75 PROZENT RABATT (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 10. Juni, 2020 – Im Ubisoft© Store ist der Summer Sale gestartet. Dieser läuft noch bis zum 18. Juni 17:00 Uhr und bietet Rabatte auf einen großen Teil des Sortiments inklusive Konsolen-Versionen. Spieler haben die Möglichkeit, Spiele beliebter Ubisoft-Serien wie Anno, Assassin’s Creed, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege oder Tom Clancy’s The Division ihrer Sammlung hinzuzufügen und dabei ordentlich zu sparen. Rabattiert sind auch DLCs, Season Passes, Special Editions sowie Fan-Artikel.

Auf die Standard Edition der preisgekrönten Städte-Aufbau-Simulation Anno 1800 gibt es aktuell 55% Rabatt. Spieler, die sich auch für die beiden Season Pässe interessieren, werden bei der Anno 1800 Königsedition fündig, die während des Sales um 45 % rabattiert ist. Abenteuer-Hungrige dürfen mit der Deluxe Edition von Assassin’s Creed Odyssey liebäugeln, welche um 67 % günstiger angeboten wird.

Fans von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege können sich ebenfalls freuen – die Ultimate Edition ist um 50 % im Preis reduziert*. Zudem erhalten Spieler während des kompletten Summer Sale beim Kauf der Gold oder Ultimate Edition von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege einen zusätzlichen Rabatt von 20 % auf den kompletten Einkauf**. Außerdem gibt es erstmals einen Preisnachlass von 15 % auf die Operator der Rainbow Six Chibi Series 4 (Glaz, Finka, Blitz, Dokkaebi).

Alle Angebote des Summer Sale gibt es unter: https://store.ubi.com/de/deals

Außerdem bietet das Ubisoft-Affiliate-Programm interessierten Partnern die Möglichkeit nach Anmeldung und Freischaltung zu dem Programm durch Verlinkungen in den Store 5 % des finalen Einkaufswerts zu verdienen.

*Beim Kauf einer Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold oder Ultimate Edition wird der gesamte Einkauf (mit wenigen Ausnahmen) automatisch um weitere 20 % im Preis reduziert.

**Das Angebot gilt nicht für Vorbestellungen, Bücher und Pakete mit Ingame-Währungen.