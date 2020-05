PM: PS Now-Perlen, die ihr vielleicht noch nicht kennt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Stellt euch den Service PlayStation Now einfach als Netflix für Spiele vor: Eine starke Games-Flatrate, in der ihr aus der riesigen Auswahl von gut 700 Spielen so viele Titel zocken könnt, wie ihr nur wollt. Und das nicht nur auf der PS4, sondern auch auf eurem PC.

Jeden Monat wird das Angebot mit neuen Spielen erweitert, darunter absolute Blockbuster und PlayStation-Exklusivtitel, wie Marvel’s Spider-Man, God of War, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege oder The Evil Within 2. Aber auch in der zweiten Reihe finden sich im üppigen Angebot jede Menge spannende Indies und versteckte Spieleperlen, die ihr sofort ausprobieren könnt.