PM: National Solitaire Day 2020: Microsoft Solitaire feiert 30. Geburtstag (Microsoft Xbox Wire)

Es ist eines der beliebtesten digitalen Kartenspiele für Jung und Alt: Microsoft Solitaire feiert heute zum National Solitaire Day 2020 sein 30-jähriges Jubiläum! Höchste Zeit, „Danke“ an alle treuen Spieler der letzten dreißig Jahre zu sagen und einen Moment in Erinnerungen zu schwelgen.

Das heute unter dem Namen Microsoft Solitaire Collection bekannte Spiel genießt weltweite Bekanntheit. Stolze 35 Millionen Spieler zocken jeden Monat eine Runde Karten – sie kommen aus mehr als 200 Ländern und Regionen und sprechen 65 Sprachen. Auch nach 30 Jahren werden die Fans nicht müde: Microsoft Solitaire gilt weltweit mit mehr als 100 Millionen Spielern täglich noch immer als eines der meistgespielten Games.

In den Neunzigern war das beliebte Kartenspiel unter dem Namen Windows Solitaire auf Windows 3.0 zu finden. Neu war damals vor allem, Gegenstände mit der Maus über den Computerbildschirm zu ziehen und abzulegen – das Spiel brachte den Menschen diese Funktion näher.

Microsoft Solitaire: Auch mobil ein Hit!

In 2020, dem 31. Jahr des Spiels, wird Microsoft Solitaire nicht nur auf Computern, sondern auch auf Laptops, Tablets und Smartphones gespielt. Und das von einem äußerst vielfältigen Publikum – selbst an den abgelegensten Orten dieser Welt. Besonders die familiäre Vertrautheit und die einfache Verfügbarkeit machten Solitaire zu einem absoluten Kultspiel. Mit mehr als einer halben Milliarde Spieler allein in den letzten zehn Jahren, verdiente sich das Spiel 2019 die Aufnahme in die Video Game Hall of Fame.

Sei beim Microsoft Solitaire-Rekord dabei!

Feier den 30. Geburtstag der Microsoft Solitaire Collection und nimm am 22. Mai an einem einmaligen Rekord-Versuch teil. Das Ziel: die meisten Spiele von Microsoft Solitaire an einem Tag zu absolvieren. Lade Dir die Microsoft Solitaire Collection einfach kostenlos auf Windows, iOS oder Android herunter oder spiele direkt über den Browser und werde Teil dieser rekordverdächtigen Mission! Weitere Einzelheiten und noch mehr Kartenspaß findest Du auf der dazugehörigen Veranstaltungsseite auf Facebook. Verpasse außerdem nicht das Major Nelson-Interview mit zwei Solitaire-Experten, die unter anderem über die besten Strategien zum Sieg sprechen.

Egal, ob Du Solitaire in einer Pause zur Entspannung spielst oder Deine Gehirnzellen in anspruchsvolleren Modi ordentlich anheizt: Danke für Deine Liebe zu diesem ganz besonderen Kartenspiel. Und mit den Microsoft Solitaire T-Shirts und Tassen, die ab sofort erstmals hier erhältlich sind, zeigst Du diese Leidenschaft jetzt auch Deinen Freunden und der Familie!

Ganz egal, ob Du Deine Karten in den USA legst, Japan, Brasilien, China, Großbritannien (das sind die Länder mit den meisten Microsoft Solitaire-Spielern!) oder auf den Cocos Islands, Anguilla, Neuseeland oder Barbados. Wir sind dankbar für diese wunderbare Community!

Es ist wirklich besonders, dass ein Spiel wie Microsoft Solitaire seit so vielen Jahren so viele Menschen rund um den Globus zusammenbringt.

Wir wünschen Dir auch weiterhin viel Spaß mit jeder neu aufgedeckten Karte!