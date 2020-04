PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 27. April bis 1. Mai

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald fürXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Daymare: 1998

In Daymare: 1998 sorgen harte Überlebenskämpfe und scheinbar übermächtige Feinde für packenden Survival-Horror. Durch fordernde Rätsel, strategische Kämpfe und eine mitreißende Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln tauchst Du tief in die Handlung ein. Verfolge Deine Gegner, verwalte Deine Munition, sammle Story-relevante Gegenstände und decke gut versteckte Geheimnisse auf.

Ghost Sweeper

Die Armee der Finsternis war noch nie so bunt! Stelle Dich Kämpfen mit rundlichen Geistern, lachenden Kürbissen, quietschenden Skeletten und vielen anderen verrückten Kreaturen. Auf Deiner Erkundungsreise durchquerst Du acht schillernde Welten voller Mysterien und versteckter Level, die es zu entdecken gilt.

Moving Out

Xbox One X Enhanced – Bereit für eine Karriere in der Möbelbranche? Als frisch zertifizierter Möbelfachmann übernimmst Du Umzugsarbeiten überall in der Stadt Packmore. Egal ob Einfamilienhaus oder ausrangierter Jumbojet – für Dein motiviertes Team gibt es keinen Umzug, der zu gefährlich oder zu seltsam ist. Moving Out ist ein durchgeknallter, physikbasierter Umzugssimulator, der dem Begriff Couch-Koop eine ganz neue Bedeutung gibt.

SnowRunner

Xbox One X Enhanced – Setze Dich ans Steuer PS-starker Offroad-Fahrzeuge und manövriere sie durch unwegsames Gelände. Aufwändige Terrain-Simulation, dynamische Wettereffekte und eine Fahrzeugflotte mit 40 starken Vehikeln sorgen für vielfältige, realistische Aufgaben. Kämpfe Dich mit Deinem Fahrzeug durch Schlamm, Wildwasser oder Schnee und bringe Deine Fracht sicher ans Ziel.

Telling Lies

In diesem investigativen Thriller deckst Du mithilfe aufgenommener Video-Chats Stück für Stück eine nonlineare Story voller Geheimnisse auf. Für Deine Ermittlungen nutzt Du einen anonymen Laptop, der eine gestohlene NSA-Datenbank mit Filmmaterial enthält. Die Aufzeichnungen decken zwei Jahre im Privatleben von vier Menschen ab, die durch einen schockierenden Vorfall miteinander verbunden sind. Durchsuche die Datenbank, gib Suchbegriffe ein, analysiere Clips auf die sich diese Begriffe beziehen, und finde heraus, was wirklich geschehen ist.

The Inner Friend

Xbox One X Enhanced – Unter der Führung eines mysteriösen Schattens tauchst Du in eine unheimliche Welt ein, die von verwirrenden Kindheitserinnerungen zum Leben erweckt wird. Du stellst Dich verdrängten Erlebnissen, überwindest alte Traumata und stellst Deinen ehemaligen Rückzugsort wieder her. Reise immer tiefer in das Unterbewusste und enthülle eine vielseitige aber stumme Welt, die von angsteinflößenden Kreaturen bevölkert wird. The Inner Friend ist ein dunkles, gruseliges, manchmal mysteriöses Abenteuer, das mit der surrealen Darstellung von Erinnerungen und Ängsten spielt.

Active Neurons – Puzzle Game

Xbox One X Enhanced – In Active Neurons – Puzzle Game schulst Du Dein räumliches und logisches Denken, indem Du Dich 120 Logikaufgaben mit verschiedenen Mechaniken stellst. Tauche ein in das Gehirn, das ähnlich wie ein Computer funktioniert, wenngleich ohne Chips. Dabei stellen die Neuronen die Hauptkomponenten des Nervensystems dar, die Du mittels Bewegungen elektrisch auflädst. In jedem Level warten verschiedene Hindernisse, die Du mit strategischen Bewegungen Deiner Neuronen überwindest. Je stärker die Ladung der Neuronen ist, umso gesünder ist das Gehirn.

Crawlers and Brawlers

Xbox Play Anywhere – Inspiriert von klassischen 8-Bit-Rollenspielen begibst Du Dich in Crawlers und Brawlers auf ein fantastisches Abenteuer voller gefährlicher Feinde, funkelnder Schätze und diabolischer Bosse. Wähle eine von drei Klassen, schließe Dich mit bis zu vier Freunden lokal oder bis zu 16 Spielern online zusammen und steige in den Dungeon hinab.

Dread Nautical

Xbox One X Enhanced – Kreuzfahrten sind ziemlich entspannend – wenn nicht gerade grausige Monster aus fremden Dimensionen Dein Schiff angreifen und jeden an Bord töten wollen! Dread Nautical ist ein taktisches rundenbasiertes Rollenspiel und kombiniert fesselndes Gameplay mit einem unheimlichen Cartoon-Look. Bekämpfe die Monster als einer von vier ungewöhnlichen Helden, verbünde Dich mit den anderen Passagieren und überlebe Deinen Urlaub.

Gun Crazy

Gun Crazy ist ein rasanter Shooter im kultigen Arcade-Stil, der die Nostalgie feiert. Als schlagfertige Kämpferin Deines Polizeireviers verfolgst Du die bösen Jungs durch eine Reihe einzigartiger Level und lehrst die herausfordernden Bosse mit einem Arsenal verschiedener Waffen das Fürchten.

Shred! 2 – ft Sam Pilgrim

Schwing Dich in den Sattel, begib Dich gemeinsam mit Mountainbike-Legende Sam Pilgrim auf die Piste und zeige Deine besten Moves. Mittels eines komplexen Trick-Systems führst Du atemberaubende Kombos in über 40 liebevoll gestalteten Levels durch. In Shred! 2 – ft Sam Pilgrim spürst Du die Passion der Entwickler zum Mountainbiking und trittst in die Fußstapfen einer echten Legende des Sports.

Star Crossed

Dieser Arcade-Shooter kombiniert Magical Girl-Power mit einem kooperativen Twist. Schließe Dich den fünf Helden an und reise zu den Sternen in die weit entfernte Nova-Galaxie. Durch die wiederholte Zusammenarbeit stärkst Du Dein Team, bewältigst immer härtere Herausforderungen und stellst Dich der drohenden Gefahr. Mit vereinten Kräften und jeder Menge Glitter haben die Bösewichte keine Chance!

Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered

Xbox One X Enhanced – Mit der vollständig überarbeiteten Version von Call of Duty: Modern Warfare 2 erlebst Du die epische Einzelspieler-Kampagne des Blockbusters noch einmal auf ganz andere Weise. Hochauflösende Texturen, faszinierende Animationen, ein verbessertes physikalisches Rendering, HDR-Beleuchtung und vieles mehr machen die überarbeitete Kampagne zu einem neuartigen Erlebnis. Wenn Du jetzt vorbestellst, erhältst Du das UDT Classic Ghost Bundle inklusive Warzone dazu.

Levelhead

Xbox Play Anywhere – Baue unglaubliche Vorrichtungen und Maschinen, stelle abenteuerliche Expeditionen zusammen oder schaffe einfach eine entspannende Musikszene zur Entspannung. In der Platformer-Sandbox Levelhead erstellst Du abwechslungsreiche Levels mit Power-Ups, versteckten Geheimnissen, programmierbaren Schaltern sowie hunderten anderer Komponenten, und teilst sie mit der Welt. Mit dem intuitiven Level-Creator erschaffst Du den Parkour Deiner Träume – oder Albträume!

Streets of Rage 4

Streets of Rage 4 knüpft da an, wo die legendäre Trilogie aufhörte. Mit einer verbesserten Steuerung und der gewohnt atemberaubenden Grafik kehrst Du zurück in die gefährlichsten Bezirke der Stadt und stellst Dich neuen Herausforderungen. Sorge entweder alleine oder gemeinsam mit einem Freund für Recht und Ordnung. Fest steht, dass Du in Streets of Rage 4 ein beinhartes Vergnügen mit hämmerndem Soundtrack erlebst.

Antigraviator

In Antigraviator erlebst Du rasante Rennen ohne Schwerkraft. Indem Du auf Fallen, Power-Ups und Boosts zurückgreifst, verschaffst Du Dir gegenüber Deinen Mitstreitern einen entscheidenden Vorteil. Egal, ob allein oder im Mehrspielermodus – Antigraviator bietet futuristische Rennaction ohne Geschwindigkeitsbegrenzung.

Arcade Spirits

Was waren es für Zeiten, als es noch Spielhallen gab und man stundenlang an einem neuen Arcade-Automaten versinken konnte. In Arcade Spirits ist genau das der Fall. Nach turbulenten Zeiten beginnst Du einen neuen Job im Funplex, einer beliebten Spielhalle um die Ecke, die vielen Menschen als sozialer Treffpunkt dient. Behaupte Dich gegen exzentrische Kollegen und besänftige genervte Kunden, damit Du genug Zeit für spannendere Gäste und die vielseitigen Arcade-Automaten hast.

Chop is Dish

Du schlüpfst in die Rolle eines Kochs, dem von mystischen Kreaturen die wichtigste Zutat seines Spezialgerichts gestohlen wurde. Nun liegt es an Dir, die Monster ausfindig zu machen und das vermisste Rindfleischstück zurückzuholen. Chop is Dish enthält in der Version für Xbox One das exklusive Prologkapitel Stolen Pork Story, das auf keiner anderen Plattform veröffentlicht wurde.

Fight the Horror

Du bist Teil einer Gruppe Jugendlicher, die von einer mysteriösen Organisation entführt und zur Teilnahme an einem tödlichen Spiel gezwungen wird. Der Gruppe bleiben sieben Tage Zeit, allerdings können sie nur nachts ihr kleines Gefängnis zur Erforschung des Rätsels verlassen. Für alle, die Thriller, moderne Mythen und irre Manga-Storys lieben, ist Fight the Horror genau das Richtige.

Miden Tower

Xbox Play Anywhere – Der erbitterte Kampf um den Miden Tower steht im Fokus dieses fesselnden Fantasy-Rollenspiels. Der Turm wurde vom Alroval-Imperium erobert, weswegen sich die darin hausenden Magier in die Turmspitze zurückgezogen haben. In einer Gegenoffensive soll der Miden Tower zurückerobert werden und es liegt an Dir, ob den Magiern ihre Initiative gelingt. Stelle nützliche Items her, erlerne mächtige passive Fähigkeiten und stelle Dich der Fülle an Quests dieses magischen Abenteuers.

Robot Squad Simulator X

In Robot Squad Simulator X steuerst Du Roboter, die in militärischen Einsätzen, Spionagemissionen und Rettungsaktionen zum Einsatz kommen. Dabei erfordert der Umgang mit Flug- und Unterwasserdrohnen jede Menge Geschick. Die packende Story erstreckt sich über 16 spannende Missionen, die in verschiedenen, über die ganze Welt verstreuten Gebieten stattfinden.

Sin Slayers: Enhanced Edition

In dieser dunklen Fantasy-Welt, in der es von Schurken nur so wimmelt, überlebst Du nur durch Teamwork. Stelle Dein Team zusammen und begib Dich in den Kampf – jeder Deiner Helden verfügt dabei über individuelle Stärken und Schwächen. Erkunde auf Deiner Reise stinkende Urwälder, gruselige Friedhöfe, Gruften oder andere Orte, die selbst der tapferste Abenteurer nicht zu betreten wagt.

Super Toy Cars 2

Super Toy Cars 2 ist ein rasantes Arcade-Rennspiel, in dem Du Miniatur-Autos über atemberaubende Strecken manövrierst, die aus überdimensionierten Alltagsgegenständen bestehen. Fahre, kämpfe, stürze, springe und spiele mit den Objekten auf der Strecke – allein oder mit Freunden. Setz Dich hinters Steuer und sorge mit Deinem Spielzeugauto für jede Menge Chaos!