The Initiative: Weiterer ehemaliger Entwickler von God of War dabei

Das Entwicklerstudio The Initiative hat einen weiteren ehemaligen Entwickler von God of War (Testnote: 9.0) verpflichtet. Dabei handelt es sich um Erik Jakosen, der bei SIE Santa Monica Studio als Senior Staff Environment Artist für die Umgebungen im Spiel verantwortlich zeichnete. Bei The Initiative wird er den Posten des Principle Environment Artists übernehmen. Schon Anfang des Jahres stellte das Studio mit Chris O’Neill einen ehemaligen God-of-War-Entwickler ein, der seitdem als Senior Staff Level Designer an einem neuen Projekt arbeitet.

Das Team von The Initiative setzt sich aus diversen ehemaligen Entwicklern verschiedener Studios, darunter Naughty Dog, Rockstar Games und Crystal Dynamics, zusammen. Das Studio wurde im Juni letzten Jahres von Microsoft aufgekauft mit dem Ziel, Exklusivtitel für PC und die Xbox-Konsolen zu entwickeln. An welchen Projekten aktuell konkret gearbeitet wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Im Oktober ließ der Design Director Drew Murray auf Twitter durchblicken, dass das Team einen „verrückt ambitionierten Titel“ in der Entwicklung hat. Sobald dazu konkrete Details veröffentlicht werden, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.