E3 2019: Bigben gibt sein Lineup bekannt

Bigben Interactive hat mit einer Presseveröffentlichung seinen Auftritt auf der anstehenden diesjährigen E3 (11. bis 14. Juni in Los Angeles) bestätigt und das Lineup für das Event bekannt gegeben. Demnach wird der französische Entwickler und Publisher gemeinsam mit seinem Partner Nacon in der Westhalle des L.A. Convention Centers am Stand 4522 zu finden sein. Anwesende Journalisten werden dort folgende Titel in Augenschein nehmen können:

Spiele Genre Plattformen Entwickler Release Bee Simulator Simulation PC, XOne, PS4, Switch VGS 4. Quartal 2019 Farmer’s Dynasty Simulation PC, XOne, PS4, Switch Toplitz 2019 Overpass Rennspiel PC, XOne, PS4, Switch Zordix Racing 4. Quartal 2019 Paranoia - Happiness is Mandatory Rollenspiel PC, XOne, PS4 Black Shamrock 2019 The Fisherman - Fishing Planet Simulation XOne, PS4 Fishing Planet Herbst 2019 The Sinking City Detektivspiel PC, XOne, PS4 Frogwares 28. Juni 2019 Werewolf - The Apocalypse - Earthblood Rollenspiel PC, XOne, PS4 Cyanide 2020 WRC 8 Rennspiel PC, XOne, PS4, Switch Kylotonn 3. Quartal 2019

Am Stand sollen noch weitere, nicht näher genannte Titel enthüllt werden. Zudem will Nacon sein neuestes Zubehör für PC und die PS4 präsentieren, darunter den Revolution Unlimited Pro Controller, das Daija Arcade Stick, sowie den asymmetrischen Wireless-Controller.