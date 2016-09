TGS2016: Japan Game Awards 2016 – das sind die Preisträger

Auf der Tokyo Game Show wurden kürzlich die Japan Game Awards verliehen. Die Preise wurden in diversen Kategorien vergeben, als Spiel des Jahres konnte sich das WiiU-exklusive Splatoon durchsetzen. Den Game Designers Award erhielt Life is Strange. Das Dragon Quest 30th Anniversary Project Team wurde zudem mit dem Minister of Economy, Trade and Industry Award ausgezeichnet.

