Die Redaktion, Folge 6: Das Golfdesaster

Bei unserer Weihnachtsaktion 2015 habt ihr einen neuen Rekord aufgestellt: Stolze 11.245 Euro trugen die Spendenwilligen unter euch zusammen – womit alle Spendenziele erreicht wurden. Darunter waren unter anderem mitgefilmte Wertungskonferenzen, monatliche Indie-Tests und unsere Twitch-Premiere . Zudem versprachen wir zwei redaktionelle Let's Plays – mit dem zusind wir sogar bereits beim dritten angekommen.Das Top-Spendenziel war ein Dokumentationsvideo, in der ihr die Arbeit bei GamersGlobal hautnah miterlebt. Unser User– der im wahren Lebenheißt, von Beruf Cutter ist und schon die Dokumentation über Jörgs Besuch der Tokyo Game Show im Jahr 2015 zu verantworten hatte, kam uns also Anfang Juni für eine Woche besuchen.Aufgrund der Fülle des aufgenommenen Materials haben wir danach beschlossen, daraus eine Miniserie zu machen. Im sechsten und letzten Teil mit dem Namen "Das Golfdesaster" lässt sich Jörg von Redaktionspraktikant Simon genauer schlildern, weshalb erin seinem Test eine schlechte Note geben will. Christoph fotografiert unterdessen die Preise für die im Juni gestartete Großverlosung. In der Redaktionskonferenz werden schließlich letzte Details für die E3 2016 in Los Angeles besprochen, zu der Christoph und Benjamin in der Woche, in der die Doku entstanden ist, aufgebrochen sind.