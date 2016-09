Die Redaktion, Folge 3: Die Vertretungsstunde

Bei unserer Weihnachtsaktion 2015 habt ihr einen neuen Rekord aufgestellt: Stolze 11.245 Euro trugen die Spendenwilligen unter euch zusammen – womit alle Spendenziele erreicht wurden. Darunter waren unter anderem mitgefilmte Wertungskonferenzen, monatliche Indie-Tests und unsere Twitch-Premiere . Zudem versprachen wir zwei redaktionelle Let's Plays – mit dem zusind wir sogar bereits beim dritten angekommen.Das Top-Spendenziel war ein Dokumentationsvideo, in der ihr die Arbeit bei GamersGlobal hautnah miterlebt. Unser User– der im wahren Lebenheißt, von Beruf Cutter ist und schon die Dokumentation über Jörgs Besuchs der Tokyo Game Show im Jahr 2015 zu verantworten hatte, kam uns also Anfang Juni für eine Woche besuchen.Aufgrund der Fülle des aufgenommenen Materials haben wir danach beschlossen, daraus eine Miniserie zu machen. Die hier enthaltenen dritte Folge von insgesamt sechs trägt den Titel "Die Vertretungsstunde". Darin erlebt ihr unter anderem Spieleveteran Anatol Locker, der im GamersGlobal-Büro vorbeischaut, um seinen Part für die Stunde der Kritiker zuaufzunehmen. Darüber hinaus besprechen Christoph, Jörg und Benjamin wenige Tage vor dem Abflug in Richtung Los Angeles die Planung für die Berichterstattung von der E3 2016.In den kommenden vier Teilen von Die Redaktion erhaltet ihr weitere Eindrücke von der Arbeitswoche bei GamersGlobal, also den Redaktionsalltag. Christoph und Benjamin waren zum Zeitpunkt von Renés Redaktionsbesuch etwa in den letzten Zügen für die Vorbereitung auf die E3 2016 in Los Angeles, außerdem war zu der Zeit unser vorheriger Praktikant,, noch in der Redaktion. Es gibt also diverse Aufgaben zu meistern für unsere Crew – und ihr seid dabei!