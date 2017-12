Apple sorgt für mehr Transparenz bei Lootboxen

Star Wars - Battlefront 2 ab 49,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Nach der negativen Presse zu Spielen wie Star Wars - Battlefront 2 (Test des Mehrspieler-Parts mit Wertung 7.0) sind die sogenannten Lootboxen viel diskutiert worden. Selbst Politiker sehen bereits eine Gefahr für den Verbraucher in dieser Art der Monetarisierung und fordern entsprechende Regulierungen. Vor diesem Hintergrund passte das Unternehmen Apple vor wenigen Tagen seinen Leitfaden für Entwickler von Apps an. In der aktuellen Version des Leitfadens findet sich nun unter dem letzten Aufzählungspunkt des Abschnitts 3.1.1 folgende Regelung:

Apps, die Lootboxen oder ähnliche Mechanismen verwenden, die zufällige virtuelle Gegenstände zum Kauf anbieten, müssen dem Kunden vor dem Erwerb, für jeden Gegenstand, die prozentuale Wahrscheinlichkeit, diesen zu erhalten, angeben.

Wenn Entwickler ihre Apps in Apples App Store anbieten wollen, sind sie somit zukünftig gezwungen, den potenziellen Käufern mitzuteilen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass in einer Lootbox der gewünschte Gegenstand gefunden werden kann. Durch die neue Regelung geht Apple einen ersten Schritt in Richtung Transparenz, der vielfach gefordert wird. Ob auch andere Plattformen und Entwickler nachziehen werden wird die Zeit zeigen.