Star Wars Battlefront 2 (Solo) Test

Schon Battlefront brachte 2015 gekonnt das "authentische Gefühl" rüber, in Star-Wars-Schlachten mitzukämpfen. Der Solopart aber war eine Enttäuschung. Hier hat DICE angesetzt und will in BF2 eine vollwertige Kampagne bieten.

1980 kommt ein kleiner Junge nach Hause, aus der Spätnachmittagsvorstellung von Das Imperium schlägt zurück. Besonders beeindruckt hat ihn nicht die abgeschlagene Hand von Luke oder das Einfrieren von Han Solo. Sondern die unbarmherzigen Salven der schweren Doppellauf-Lasergeschütze der Sternenzerstörer. Läufe, die, aus physikalisch bis heute nicht endgültig geklärten Gründen abwechselnd von den abgefeuerten Energieprojektilen zurückgestoßen werden. Mit einer Mischung aus Legobausteinen und grünen Monopoly-Häuschen versucht der kleine Junge abends, die Laser-Barrage nachzuspielen.



2017 rennt derselbe Junge über die Außenhülle eines solchen Sternenzerstörers und liefert sich wilde Gefechte mit ballernden, fliegenden oder in den Nahkampf gehenden Storm Troopers. Und zwar vor und unter riesenhaften Doppellauf-Laserbatterien, die unentwegt auf Rebellen-Großschiffe feuern.

Keine Mikrotransaktionen in der Solo-Kampagne

Den Kindheitstraum endlich erfüllt... Star Wars Battlefront 2 ist, anders als der Vorgänger, kein reines Multiplayer-Spiel mit lieblos angeflanschtem Solo-Feigenblatt. Der Schwerpunkt liegt dennoch weiterhin auf Mehrspieler-Action – ein spezieller MP-Test folgt, sobald wir genug Spielzeit, nicht zuletzt auch in Hinblick auf die Bewertung der Mikrotransaktionen investiert haben. Doch auch Solisten bekommen eine Menge Stoff, nämlich zufällige und vorgefertigte „Gefechte“ gegen Bots sowie eine aufwändige Kampagne, die weder in ihrem Umfang von (je nach Spielweise) etwa sechs bis acht Stunden noch in ihrer Darreichung hinter beispielsweise dem aktuellen Call of Duty – World War 2 zurücksteht. ist, anders als der Vorgänger, kein reines Multiplayer-Spiel mit lieblos angeflanschtem Solo-Feigenblatt. Der Schwerpunkt liegt dennoch weiterhin auf Mehrspieler-Action – ein spezieller MP-Test folgt, sobald wir genug Spielzeit, nicht zuletzt auch in Hinblick auf die Bewertung der Mikrotransaktionen investiert haben. Doch auch Solisten bekommen eine Menge Stoff, nämlich zufällige und vorgefertigte „Gefechte“ gegen Bots sowie eine aufwändige Kampagne, die weder in ihrem Umfang von (je nach Spielweise) etwa sechs bis acht Stunden noch in ihrer Darreichung hinter beispielsweise dem aktuellenzurücksteht.

Ein Fest für Filmfreunde: Battlefront 2 beginnt quasi mit dem Finale von Episode VI (Xbox One X, 4K) Die Story beginnt kurz vor der entscheidenden Schlacht auf und um Endor im dritten Teil der ursprünglichen Film-Trilogie. Wir spielen die toughe Iden Versio, Commander des Inferno-Trupps. Das ist eine Elite-Einheit des Imperiums, die zu Beginn gleich mal die tumben Rebellen so richtig reinlegt. Freilich verhindern die Zwänge konformistischer Drehbücher heutiger Spiele-Millionenprojekte, dass die Perspektive der fähigen, sympathischen, aber dem Böse dienenden (Anti-) Heldin durchgehalten wird: Niemand, der in den letzten 30 Jahren ein Computerspiel erlebt hat, wird erstaunt sein, dass wir schon nach wenigen der 13 Kapitel die Seiten wechseln. Schade, wirklich schade!

Der Todesstern vergeht, Inferno bleibt

Zunächst aber werden wir, etwa eine halbe Stunde nach Spielstart, damit konfrontiert, dass vor unseren Augen der zweite Todesstern am Himmel explodiert. Kein schöner Anblick für eine imperiale Offizierin! Die weitere Handlung von Star Wars Battlefront 2 wirkt schlüssig, gut gemachte Cutscenes verbinden die Kapitel – nur wirken einige Episoden zu sehr nach „heute mal wieder ein Auftrag irgendwo“. Und der schnulzige Schluss des zwölften Kapitels hat uns kaltgelassen.



Dennoch: Fans der Star-Wars-Filme dürften keine Übelkeit empfinden, sondern vielmehr Interesse, gerade aufgrund der direkten Fortsetzung von Episode VI. Die Grundprämisse, dass der böse Imperator Palpatine kurz vor dem Ableben die Zerstörung weiter Teile seines Imperiums angeordnet hat, scheint schnell unter „Ist halt ein Film-Bösewicht“ abgeheftet. Bis man sich an den „Nerobefehl“ von Adolf Hitler am 19.3.1945 erinnert oder an dessen wirres Testament, in dem unter anderem stand: „Möge es dereinst zum Ehrbegriff des deutschen Offiziers gehören - so wie dies in unserer Marine schon der Fall ist - dass die Übergabe einer Landschaft oder einer Stadt unmöglich ist […]“.



Große Abwechslung

Was auf jeden Fall lobenswert ist: die Abwechslung bei Schauplätzen und Ausrüstung. Wir sind meist als Iden unterwegs, mit anpassbarer Bewaffnung, oder in einem von vier (vorgegebenen) Raumschiffen, zumeist einem X-Wing. Zugegeben, weder spielen sich die Levels deutlich anders aufgrund der gewählten Waffe, noch unterscheidet sich ein TIE Fighter spielmechanisch stark von einem X-Wing. Dennoch hat man das Gefühl, immer wieder Neues zu erleben. Dazu gehört es, auch mal Bomben platzieren zu müssen oder in den Cockpits der beiden bekanntesten imperialen Bodenkampfmaschinen Platz zu nehmen: AT-AT und AT-ST.



Fünfmal übernehmen wir im Laufe der Solokampagne die Rolle bekannter Star-Wars-Helden, die überwiegend von den deutschen Filmstimmen vertont wurden. Sei es die immer etwas ironische Stimme von Han Solo (Wolfgang Pampel) oder die des gereiften Luke Skywalker (Hans-Georg-Panczak) – beide geben ohne Frage ein dickes Atmosphäreplus. Während Carrie Fisher vor einem Jahr verstarb, spricht die deutsche Prinzessin Leia immer noch mit der gewohnten Stimme von Susanna Bonaséwicz.